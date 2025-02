Novità importante per Diletta Leotta che testimonia tutto sui social: è appena successo e la famiglia non può che esserne contenta

Luci a San Siro. Diletta Leotta ha illuminato il pre e post partita del derby di Milano con la sua bellezza. La conduttrice siciliana è stata la regina di Milan-Inter domenica scorsa ed ora si prepara ad un nuovo weekend in campo.

Tra una giornata e l’altra di Serie A ci sono però altri impegni per la Leotta e qualcuno è troppo importante per essere rimandato. Non lo ha fatto, anzi ha scelto di raccontarlo anche sui social, aprendo uno squarcio della sua vita privata al mondo intero. Si tratta di Loris Karius, il marito della bella presentatrice siciliana, portiere tedesco che è tornato a calcare i campi di gioco qualche settimana fa.

Lo ha chiamato lo Schalke, formazione che milita nella serie B tedesca, e lui ha risposto presente, facendo le valigie e lasciando la casa di Milano per trasferirsi in Germania. Lontano da Diletta e dalla figlia Aria, ma nuovamente giocatore come non lo era più da qualche mese, da quando il suo contratto con il Newcastle è scaduto. Scelta di vita, ma la vita è anche la famiglia ed è lì che è tornato Karius come documentato dalla Leotta.

Diletta Leotta riabbraccia Karius: il ritorno a casa

La lontananza non è semplice da digerire, lo è ancora meno quando si ha una bambina piccola. Così Karius non perde occasione per fare un salto dalla famiglia e lo ha fatto anche questa volta. Ritorno a casa per il portiere tedesco documentato sulle stories di Instagram di Diletta Leotta.

Nella prima la conduttrice immortala il tenero abbraccio tra il marito e la figlia, accompagnando tutto con la frase ‘Bentornato papà’: un’immagine in cui si vede tutta la commozione di Karius nel poter stringere nuovamente tra le sue braccia la piccola. Ma c’è spazio anche per la mamma e così la seconda foto immortala tutta unita la famiglia: Diletta Leotta con Karius e la piccola Aria nuovamente riuniti, anche se soltanto per poco tempo.

Il portiere, infatti, è atteso dagli allenamento con lo Schalke 04 che domenica scenderà nuovamente in campo. L’ex Liverpool non ha ancora debuttato ufficialmente con la nuova squadra e nelle due partite fin qui disputate è rimasto a guardare in panchina. Arriverà anche il suo momento, intanto si gode il tenero abbraccio della piccola Aria.