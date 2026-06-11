La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dal Pino, 65 anni, che l’8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l’aveva derubata della borsa, Noureddine Mezgui, marocchino di 52 anni, investendolo più volte con l’auto. Dal Pino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l’espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.

La richiesta dell’ergastolo per Cinzia Dal Pino

Il pubblico ministero Sara Polino aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Cinzia Dal Pino. La richiesta era stata avanzata nel corso dell’udienza tenutasi il 29 maggio davanti alla corte. Il caso aveva suscitato grande clamore per la dinamica particolarmente violenta contestata all’imputata e per le circostanze che avrebbero portato all’investimento mortale.

Uno degli elementi centrali emersi nel dibattimento riguardava la perizia psichiatrica disposta su Dal Pino, che aveva escluso qualsiasi vizio di mente. L’elaborato, depositato a fine aprile, è stato redatto dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna.

I due consulenti erano stati ascoltati in aula, contribuendo alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Successivamente il pubblico ministero Sara Polino aveva ascoltato le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Enrico Marzaduri, e dei legali di parte civile, Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.