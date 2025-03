Diletta Leotta scatena ancora una volta i fan con le ultime foto: lo zoom è obbligatorio, ma c’è chi chiede di evitarlo

Emozioni Leotta. Diletta continua a far sognare i suoi fan con scatti da capogiro. Immagini concentrato di bellezza e sensualità che difficilmente passano inosservati.

A dimostrazione ci sono la pioggia di cuoricini e commenti che arrivano sotto ogni suo post su Instagram. Lì dove oltre nove milioni di follower sono sempre in fervente attesa di una nuova pubblicazione. Ha soddisfatto le aspettative anche l’ultima gallery arrivata direttamente da Bergamo dove domenica sera ha presentato il pre-partita di Atalanta-Inter.

Un’apparizione celestiale quella di Diletta Leotta sul prato del Gewiss Stadium: un look mozzafiato per la conduttrice siciliana che ha scelto una culotte e una giacca, tenuta aperta in modo da lasciar vedere il top trasparente. Il risultato è un effetto vedo-non vedo che fa strabuzzare gli occhi ai propri follower, incantanti dalle curve prosperose della presentatrice. Il lato A è in bell’evidenza e sono pochi i fan che non lo notano.

Diletta Leotta, look da sballo: i fan ‘litigano’

La scelta è certamente apprezzata da moltissimi dei suoi follower che non mancano di riempirla di complimenti. C’è chi ammette di aver zoomato proprio sul décolleté e chi, invece, non riesce a fare a meno di sottolineare la sua straordinaria bellezza.

Ma tra la valanga di commenti sotto il post della Leotta non mancano anche le critiche. Diversi fan, infatti, sono convinti che il look scelto dalla conduttrice sia poco consono ad una partita di calcio. Qualcuno trova sbagliato mettere ‘in campo’ tutte le sue forme per commentare un match di Serie A e preferirebbe un abbigliamento meno sensuale.

Diversi i commenti di questo tenore come chi scrive ‘Non si ricorda mai che è su un tappeto verde e non sul red carpet‘ o chi dice ‘Non è professionale fare interviste con giocatori con quasi mutandine di lana‘. Critiche magari eccessive, ma che sicuramente non toccano la Leotta che è abituata anche alle discussioni che nascono sui social ad ogni sua pubblicazione.

Mette tutti d’accordo la sua bellezza, il fascino che ha conquistato tutti. Difficile resistere alle curve della Leotta anche se c’è chi mette in guardia tutti i follower, dopo essere caduto in tentazione: “Evitate lo zoom, sì avete visto bene: escono”. Un commento ironico che raccoglie oltre 300 mi piace, ma difficilmente sarà stato preso alla lettera.