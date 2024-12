Episodio che vede protagonista la conduttrice di DAZN e un calciatore di Serie A: il botta e risposta è tutto da ridere

Diletta Leotta protagonista del monday night di Serie A: c’era lei a bordocampo per commentare Lazio-Inter, partita che ha chiuso la sedicesima giornata del massimo campionato e che ha visto trionfare i nerazzurri con il punteggio tennistico di 6-0.

Una serata di festa per Lautaro Martinez e compagni che hanno lanciato un chiaro messaggio alle pretendenti al titolo: dovranno fare i conti con i campioni in carica. Questo per il campo, perché fuori – anzi più precisamente a bordocampo – è la conduttrice siciliana a prendersi la scena. Da anni ormai regina della Serie A, ma anche dei social dove incanta i fan con scatti seducenti, la Leotta questa volta si rende protagonista di un simpatico siparietto con Marcus Thuram, uno dei due calciatori intervistati subito dopo la fine del match.

Ad accompagnare la presentatrice nella diretta su DAZN c’era anche Bobo Vieri ed è proprio a lui che si rivolge l’attaccante dell’Inter mentre a parlare è il compagno di squadra Calhanoglu. Thuram si avvicina a Vieri e, coprendosi la bocca con la mano, gli sussurra qualcosa nell’orecchio. La Leotta però nota tutto e incuriosita domanda cosa si sono detti.

Diletta Leotta, siparietto con Thuram: cosa ha detto a Vieri

Marcus Thuram risponde ridendo: “Gli ho detto che ho imparato a fare gol guardando i suoi video“. Una frase che provoca l’immediata risposta scherzosa dello stesso Vieri: “I video erano in bianco e nero“.

Un momento di ilarità che nasconde però una piccola bugia. Il colloquio tra Thuram e Vieri, che non è sfuggito all’occhio attento di Diletta Leotta, è stato ‘beccato’ anche dal microfono impugnato dall’ex calciatore che era rimasto aperto. Così i più attenti hanno potuto ascoltare la vera frase che il francese ha pronunciato: “I tifosi della Lazio sono incredibili“, indicando la Curva Nord.

Un commento di ammirazione e stupore per i sostenitori biancocelesti che hanno continuato a incitare la propria squadra nonostante il pesante passivo subito. Un giudizio che Vieri non ha potuto fare altro che appoggiare, con un chiaro gesto del capo. In tv però Thuram ha preferito dire una piccola bugia, magari per evitare inutili strumentalizzazioni per una frase detta senza alcun secondo fine.

Un siparietto diventato virale immediatamente e commentato sui social anche dai tifosi della Lazio, ovviamente orgogliosi di aver fatto breccia nel cuore di un calciatore avversario.