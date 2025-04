Scoppia il caso Inzaghi in diretta: la presa di posizione è durissima, non può permettersi di parlare così del tecnico dell’Inter

Una presa di posizione durissima. L’Inter vince ed allora Simone Inzaghi non può essere toccato. La squadra nerazzurra ha conquistato il pass per le semifinali di Champions League, eliminando il Bayern Monaco al termine di un doppio confronto carico di tensione.

Il club lombardo ha avuto la meglio grazie alla vittoria in Germania, difesa poi strenuamente al ritorno a San Siro dove il match è finito 2-2. Una grande impresa per l’Inter che dovrà ora vedersela con il Barcellona per conquistare un’altra volta, due anni dopo, la finale della competizione per club più importante d’Europa. Il tutto mentre i nerazzurri sono in corsa anche in campionato con il primo punto e tre punti di vantaggio sul Napoli da difendere nelle ultime sei partite. Senza dimenticare la coppa Italia con la semifinale di ritorno con il Milan da giocare la prossima settimana.

Insomma, una stagione che potrebbe essere da ricordare per l’Inter con Inzaghi che ha guidato al meglio una squadra sicuramente attrezzata per le tre competizioni. Questo però non basta per salvare l’allenatore piacentino dalle critiche che, soprattutto dopo ogni mezzo passo falso, arrivano puntuali. Tra chi dispensa consigli e ‘bacchettate’ al tecnico dell’Inter c’è Arrigo Sacchi, bersaglio di un duro attacco in diretta.

Inter, Rossi contro Sacchi: “È in crisi esistenziale”

Il giornalista Gian Luca Rossi ha parlato a TiAmoCalciomercato, trasmissione Youtube di Calciomercato.it, e si è schierato contro Sacchi in difesa di Simone Inzaghi.

“È da tre anni che parla di lui – le parole del giornalista nel corso della diretta –. È un po’ l’ispiratore di quelli che hanno da ridire su Inzaghi. Lo rispetto molto, ma ricordiamogli che fare il fenomeno con Gullit e van Basten è facile“. Rossi continua la sua invettiva contro l’ex commissario tecnico dell’Italia e allenatore del Milan: “Ha cambiato il calcio, ma negli ultimi anni sembra che sia un po’ in crisi esistenziale. Il calcio è cambiato – ha aggiunto il giornalista – e anche i santoni smettono di fare i santoni. Inzaghi sa il fatto suo, non ha bisogno dei consigli di Sacchi“.

Una dura presa di posizione che avrà trovato d’accordo tutti o quasi i tifosi dell’Inter, mai come in questo momento schierati al fianco del proprio tecnico. Un tecnico che sta guidando la squadra nerazzurra verso un ipotetico triplete: difficile oggi trovare il motivo per criticarlo.