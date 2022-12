Domenica storica, sport italiano sulla cima del mondo. Tre risultati da cineteca. Tre sport in vetrina, sapienza e orgoglio del Belpaese: pallavolo, nuoto, sci. Ricordiamo.

Le ragazze di Conegliano sul tetto del mondo

A Istanbul il volley femminile italiano ha centrato il capolavoro: il Mondiale per club. Vittoria limpida (3-1) sulla corazzata turca Vakibank, il club più quotato del mondo. La squadra dei fenomeni Egonu e Gabi; il mitico sestetto che l’allenatore Guidetti pilota con l’esperienza e un bagaglio tecnico proverbiale . Niente da fare. La Prosecco DOC Imoco Conegliano in 102 minuti, in un palasport pieno come un uovo (9.108 spettatori), ha dominato il sestetto turco, strappandogli un titolo iridato contro il pronostico dei nesci. Bilancio lunare, inequivocabile: quattro partite, quattro giorni, quattro vittorie. Un trionfo. La svedese Haak, “bomber” delle venete, nell’incontro finale ha infilato 32 punti (7 in più della azzurra Egonu); è stata premiata come MVP. Ottime anche la schiacciatrice californiana Plummer (201 cm di altezza), il centrale piemontese Marina Lubian e il sontuoso libero Monica De Gennaro, scuola Sorrento, pilastro anche della Nazionale da otto anni. L’impresa di Istanbul corona l’anno incredibile per le squadre italiane: tre titoli iridati e un bronzo.

Nuoto mondiale, il medagliere più ricco di sempre

I Mondiali in vasca corta di Melbourne hanno fruttato un bottino di 16 medaglie: 5 oro, 6 argento, 5 bronzo. Meglio dell’Italnuoto solo gli USA (36) e l’Australia (26). Italia, prima potenza europea. Bilancio storico: 16 medaglie, 28 finali. E uomini in gran spolvero. Nomi noti, nomi emergenti come il debuttante romagnolo Simone Cerasuolo, 19 anni, bronzo nei 50 rana. O Lorenzo Mora, carpigiano come Greg Paltrinieri, 24 anni, bronzo nei 200 dorso arricchiti da 5 podi: 1 oro, 2 argento, 2 bronzo. Cinque podi come Niccolò Martinenghi, campione d’Europa nei 100 rana in vasca lunga e corta. Una garanzia. Come Paltrinieri, oro negli 800 stile.

Tutti pazzi per Sofia, regina dello Sci Alpino

Il trionfo di Sofia Goggia nella discesa di St.Moritz con la mano rotta e insanguinata (operata solo due giorni prima) ha fato il giro del mondo. Sabato sera Milly Carlucci ne ha parlato in diretta Rai, interrompendo “Ballando con le stelle”. Giorgia Meloni le ha dedicato un post gonfio di ammirazione. Gregorio Paltrinieri le ha inviato un video messaggio caloroso da Melbourne. Un elenco interminabile. Hanno scritto: “Goggia da Oscar”. Lo meriterebbe in virtù dei 44 podi collezionati in carriera. Fenomeno.