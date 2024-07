Donnarumma choc: arriva un’offerta incredibile

Gianluigi Donnarumma, tra i pochi a salvarsi agli Europei per l’Italia, può lasciare il Psg: in arrivo una super offerta per il portiere

Non ha vinto il premio come miglior portiere di Euro 2024, ma soltanto perché l’Italia si è fermata troppo presto. Gianluigi Donnarumma è stato l’unico della Nazionale di Spalletti a salvarsi dalla deludente spedizione in Germania.

Le sue parate hanno tenuto in vita gli azzurri finché è stato possibile: miracoli a ripetizione contro la Spagna, rigore respinto a Modric contro la Croazia, ultimo baluardo ad alzare bandiera bianca contro la Svizzera. Prestazioni sempre positive che hanno confermato il valore di quello che può essere considerato, nonostante qualche critica, l’unico vero campione di cui dispone il calcio italiano.

Non è un caso che giochi in una delle squadre più forti e ricche d’Europa, quel Paris Saint-Germain che da anni va a caccia del grande trionfo in Champions. In Ligue 1 Donnarumma è decisivo, come dimostra il premio di miglior portiere vinto lo scorso anno, dopo averlo già conquistato tre stagioni fa. Ed allora non sorprende che il nome dell’ex Milan sia finito sul taccuino di un’altra big europea che sarebbe pronta a presentare un’offerta clamorosa per strapparlo dalla Torre Eiffel e portarlo in Premier League.

La Premier chiama Donnarumma: l’offerta per strapparlo al Psg

A parlare della possibilità che Donnarumma lasci la Francia per trasferirsi in Inghilterra è Ben Jacobs di ‘Givemesports’ che delinea lo scenario di quello che potrebbe essere uno degli affari più importanti di questa finestra di calciomercato. Tutto parte dalla ricca Saudi Pro League e dall’Al-Ittihad, la squadra dove milita Benzema, che da giorni sta trattando con il Manchester City per l’acquisto del portiere brasiliano Ederson.

Un affare che al momento non si sblocca per i 40 milioni chiesti da Guardiola per dare via il proprio numero 1. Una richiesta che finora ha frenato i sauditi che però non si arrendono. Dovesse andare in porto l’operazione, ecco che da Manchester potrebbe partire l’assalto verso Donnarumma. Ancora giovane, 25 anni compiuti a febbraio, con un bagaglio di esperienza internazionale importantissimo, l’estremo difensore italiano sarebbe il profilo ideale per rimpiazzare Ederson a difesa della porta dei Citizens.

Nonostante si trovi bene al Psg, club con il quale ha anche avviato i discorsi per prolungare il contratto in scadenza nel 2026, l’ex Milan potrebbe essere tentato da un’esperienza nel campionato più affascinante al mondo e in una delle squadre più forti del momento. Ovviamente per convincere i francesi a cedere servirebbe un’offerta monstre. Tutto perciò ancora in divenire, con una idea che potrebbe anche diventare trattativa: Donnarumma al City sarebbe il vero colpo dall’estate 2024.