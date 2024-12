Gigio Donnarumma può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo il grande spavento durante la partita PSG-Monaco. Il portiere del Paris Saint-Germain è stato colpito in pieno volto da un potente calcio di Singo, che gli ha causato un trauma facciale, diverse ferite e ben 10 punti di sutura. Sebbene la situazione fosse grave, fortunatamente sarebbe potuta andare molto peggio: Donnarumma ha rischiato di essere colpito anche all’occhio dai tacchetti del giocatore avversario. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il portiere ha postato una foto sui social, mostrando il cerotto sulla guancia e tranquillizzando i fan con la didascalia “tutto bene”.

I commenti ironici degli amici e colleghi

Subito dopo il post, i suoi compagni di squadra e amici non si sono fatti sfuggire l’occasione per scherzare. Mario Balotelli, con cui Donnarumma ha condiviso l’esperienza al Milan, ha commentato in modo divertente riferendosi al naso del portiere: “Ca**o, non poteva prenderti il naso?”. Anche altri ex compagni, come Castillejo, hanno ironizzato sul cambio di look forzato, con Castillejo che ha scritto: “Ora sì che sei belloooo”. Fabian Ruiz, attuale compagno di Donnarumma al PSG, ha risposto scherzando con un “adesso sei più bello fratm”, in un tono che ricordava il suo passato al Napoli. Anche Calabria ha preso in giro Donnarumma, scrivendo semplicemente: “Quasi”.

Incoraggiamenti più sobri

Oltre agli scherzi, non sono mancati messaggi di incoraggiamento più seri. I compagni Hakimi e Skriniar hanno espresso il loro sostegno con “Guerriero” e “Grande frate”, rispettivamente. Singo, autore del fallo, si è scusato ripetutamente con Donnarumma, ma ha scelto di non commentare il post. Il clima di polemica per la mancata sanzione disciplinare è stato presto sostituito da un’atmosfera più leggera e scherzosa.

Donnarumma protagonista di “Gomorra”?

Infine, non sono mancati riferimenti divertenti alla somiglianza di Donnarumma con un possibile personaggio della famosa serie TV “Gomorra”. Con il volto segnato dalle cicatrici, il portiere è stato paragonato a un gangster. Marco Borriello gli ha scherzosamente detto: “Frate’ pronto per Gomorra 6”. Anche Salvatore Esposito, interprete di Gennaro Savastano nella serie, ha commentato: “Ora sei anche tu un Savastano”. L’ex allenatore Brocchi ha aggiunto ironicamente: “Sei più uomo adesso”.