Donne d’oro: Simona Quadarella e Lisa Vittozzi. Due regine dello sport. Due specialità diverse – nuoto e biathlon – con in comune la fatica, l’impegno, la costanza.

Simona Quadrarella da leggenda nel nuoto

La romana Simona Quadarella ha fatto il bis del 2019 con una gara impressionante. Ha vinto il mondiale in vasca dei 1.500 metri. Si è ripresa il Mondo a Doha. Dopo 5 anni ha rivinto l’oro dominando dal primo metro. Un monologo di eleganza e potenza. Dieci secondi alla seconda. Simona, celebra Roma Caput Mundi per la terza volta nei 1500 stile libero: la prima nel 2009 grazie ad Alessia Filippi, stella delle Fiamme Gialle e della Aurelia Nuoto Unicusano. La seconda (5 anni fa) e la terza grazie appunto a Super Simo che a Doha ha strappato un tempo favoloso: 15’46”99. Un tempo che le ha permesso di conquistare il pass olimpico.

Alla seconda arrivata, la cinese Li Bignjie, ha dato un distacco di 9”63. Alla terza, la tedesca Isabel Gose, ha inflitto un distacco di 10”56. Simona si è ripresa la gara che per un biennio sembrava sfuggirle (quinta ai Giochi 2021 e ai Mondiali 2022). Quadarella è la seconda italiana a tornare iridata come solo era riuscito a Federica Pellegrini, Paltrinieri e Magnini. Mezzofondista d’oro come la prima Novella Calligaris nel 1973. Ora Simona vanta 6 medaglie mondiali nella sua bacheca. Ha raggiunto Thomas Ceccon. A seguire l’impresa di Simona c’erano in tribuna mamma Marzia e papà Carlo.

Lisa Vittozzi, rimonta mondiale

Lisa Vittozzi dopo l’argento è arrivato, sempre martedì 13 febbraio, un oro da favola. A Nove Mesto, Repubblica Ceca, la 29enne di Sappada Dolomiti (Friuli-Venezia Giulia) ha dominato la scena del biathlon. Nelle due specialità di questo sport – tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo – Lisa ha confermato il suo talento e la sua netta superiorità. Alle sue spalle la tedesca Walz (ottima al poligono).

Lisa al traguardo ha detto: “Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa. Quando mi sono presentata al primo poligono non sono riuscita a scaricare il colpo e ho dovuto inserirlo nuovamente. Però ho mantenuto la calma. Sapevo di giocarmi la vittoria nell’ultimo poligono, e non ho sbagliato come l’anno scorso. Adesso sono in cima al mondo, il passato è passato”. Lisa ha riportato l’oro mondiale quattro anni dopo Dorothea Wierer, la campionessa di Brunico (Bolzano), quattro volte iridata e tre bronzi olimpici.