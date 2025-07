La stagione 2025/2026 della Juventus si apre con un nuovo caso spinoso: Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato nell’estate 2024 dall’Aston Villa, non si è presentato al raduno della squadra previsto il 24 luglio alla Continassa. Il giocatore era atteso per le consuete visite mediche e per l’inizio dei lavori in vista del nuovo campionato, ma ha scelto di non rispondere alla convocazione, senza fornire spiegazioni ufficiali al club. Una decisione che ha sorpreso lo staff tecnico e dirigenziale e che porterà inevitabilmente a provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Il rapporto tra Douglas Luiz e l’allenatore Igor Tudor era già ai minimi storici. Dopo una stagione passata più in panchina che in campo, con poche apparizioni e un rendimento deludente, il giocatore era finito fuori dal progetto tecnico. Il suo atteggiamento nei confronti del raduno conferma la rottura e, con ogni probabilità, segna anche l’inizio della fine della sua avventura bianconera.

Rendimento deludente e futuro lontano da Torino

Arrivato alla Juventus per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, Douglas Luiz avrebbe dovuto rappresentare un rinforzo di spessore per il centrocampo. In realtà, la sua prima (e forse unica) stagione in Serie A si è chiusa con 27 presenze complessive tra tutte le competizioni, ma solo 877 minuti giocati, nessun gol e nessun assist. Un bottino ampiamente inferiore alle aspettative del club e dei tifosi, che ha portato la Juventus a valutare seriamente la sua cessione.

Attualmente, l’agente del giocatore si trova in Inghilterra, dove sta sondando il terreno con diverse squadre di Premier League. Le più interessate sarebbero West Ham ed Everton, con i Toffees attualmente in vantaggio nella corsa al centrocampista. La Juventus ha aperto alla cessione a titolo definitivo, ma non è da escludere un’operazione in prestito pur di liberare spazio salariale. In ogni caso, l’esperienza torinese di Douglas Luiz sembra ormai al capolinea.