Dove vedere la finale di Europa League Siviglia-Roma in diretta tv e streaming

Dove vedere la finale di Europa League tra Siviglia e Roma in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21. L’ultimo atto della competizione europea si disputerà a Budapest, in Ungheria, alla Puskás Aréna.

Oltre la coppa anche la prossima Champions League

La Roma, dopo aver trionfato nell’edizione 2021/2022 della Conference League, si appresta a giocare la sua seconda finale europea consecutiva. Questa volta hanno l’occasione di vincere, per la loro prima volta, l’Europa League ma per farlo dovranno superare chi di Europa League ne ha vinte èiù di tutte, ovvero il Siviglia. In palio non c’è solo coppa, ma anche la qualificazione alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League, oltre la possibilità di giocare la Supercoppa Europea.

Quando si gioca la finale di Europa League

La finale dell’Europa League si disputerà mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor. La sfida che vedrà opposte Siviglia e Roma si giocherà in gara unica. Se il risultato sarà di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i supplementari da 15 minuti ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore.

Dove vedere Siviglia-Roma in diretta tv e streaming

Per Siviglia-Roma verrà garantita una copertura ampissima. Per la sfida è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Uno. Anche Sky proporrà la diretta della gara e i canali di riferimento per i suoi abbonati saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Finale che si potrà vedere, sempre per gli abbonati, su Dazn.

Diverse dunque le opzioni anche per seguire il match in streaming. Lo si potrà fare su dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite le app di DAZN, SKY GO e NOW, o ancora attraverso pc e notebook collegandosi ai siti ufficiali delle piattaforme citate. Anche la Rai garantirà la trasmissione in streaming e in chiaro della finale di Europa League e lo farà attraverso il servizio RaiPlay.