Fiorentina-Inter è la finale di Coppa Italia 2022/2023 che si giocherà domani sera, 24 maggio, allo stadio Olimpico in Roma: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

Il cammino in Coppa Italia

Nella finalissima della 76ma edizione nella storia della competizione, ad affrontarsi saranno due squadre che, nel corso di questa stagione, sono state protagoniste nelle coppe europee. Sia Fiorentina che Inter, saranno chiamate a giocare un’altra finale: rispettivamente quella di Conference League e di Champions League.

La Fiorentina, battendo l’Inter, solleverebbe il trofeo al cielo per la settima volta nella sua storia, staccando il Napoli (a quota sei) e raggiungendo la Lazio al quarto posto tra le squadre più titolate nella storia della competizione. Otto sono invece i trionfi dell’Inter che, in caso di vittoria, raggiungerebbe la Roma a quota nove e si porterebbe al secondo posto nell’albo d’oro alle spalle della sola Juventus (quattordici successi).

Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e streaming

La finale di Coppa Italia si giocherà a Roma. Il calcio d’inizio di Fiorentina-Inter è stato programmato alle ore 21. Sarà Mediaset a proporre in diretta tv, in esclusiva e in chiaro la finale di Coppa Italia. Per gli appassionati che vorranno seguire Fiorentina-Inter, il canale di riferimento sarà Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre). Mediaset proporrà anche la trasmissione in streaming. Sarà dunque possibile seguire la finale di Coppa Italia su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’app di Mediaset Infinity, o in alternativa su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.