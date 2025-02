Rombano i motori delle stelle d’Italia: Ducati e Ferrari. Fatti i test principali – ottime indicazioni per entrambe le Rosse – i team sono pronti per i rispettivi campionati del mondo. Non vedono l’ora di partire. Tifosi già in fibrillazione per le due coppie da sogno: Bagnaia-Marquez (MotoGP), Leclerc-Hamilton (Formula Uno ). A Borgo Panigale e a Maranello tutto è pronto. Il Motomondiale scatterà il 2 marzo in Thailandia e si concluderà il 16 novembre a Valencia.

La F1 comincerà il suo 75esimo campionato in Australia, alle cinque del mattino (ora italiana) del 16 marzo e si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi. Ecco le ultime dai quartier generali.

Ducati, Marquez dominatore dei test

Conclusi giovedì 13 sul circuito di Buriram (Thailandia) i secondi e ultimi test pre-stagionali della MotoGP. Due giorni intensi non senza brividi. Marc Marquez ha segnato il miglior tempo, sia mercoledì che giovedì. L’8 volte campione del mondo, da questa stagione pilota della Ducati ufficiale, ha girato in 1’28”855 sfiorando anche il record della pista. Alle sue spalle il fratello Alex su una Ducati del team Gresini (+0.179 centesimi). Ottimo terzo posto per Bezzecchi su Aprilia a due decimi. Quinto tempo per Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale, staccato di 6 decimi. Messaggio chiaro a due settimane dal primo Gp dell’anno: Marc è in gran spolvero, lo si è visto nei test in Malesia e Thailandia. Conclusione: occhio Bagnaia, lo spagnolo è a caccia di un altro titolo iridato.

Ferrari, Hamilton parla già italiano

Il Re Nero ha voluto in settimana incontrare i dipendenti di Maranello salutandoli in italiano. Il video, diffuso dagli stessi dipendenti, è già diventato virale. Ovazioni per il baronetto, sette volte campione del mondo, e ovazioni anche per Leclerc. Hamilton ha letto un testo che aveva scritto sul telefonino e il fragoroso applauso che ne è seguito testimonia l’approvazione del Reparto Corse e il clima che si è creato. Poi Leclerc e Hamilton hanno lavorato con i tecnici e si sono dedicati al lavoro di sviluppo sul simulatore dove ormai hanno potuto apprezzare quali sono le doti della SF-25 che sarà presentata la sera del 18 febbraio, il giorno dopo che a Londra sarà mostrata la livrea. Ultime da Fiorano: venerdì scorso è stata presentata l’ultima versione della 499 P, la vettura a ruote coperte con la quale la Ferrari cercherà ii tris nella mitica 24 Ore di Le Mans (11-15 giugno) con due equipaggi: Fuoco-Molina-Nielsen e Pier Guidi-Calado-Giovinazzi . La stagione Wec 2025, cioè il Campionato del mondo endurance, inizierà il 26 febbraio in Qatar e terminerà l’8 novembre in Bahrain. In programma 8 gare tra cui la 6 Ore di Imola (20 aprile).