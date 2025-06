Nuno, l’ex guardia del corpo di Cristiano Ronaldo, che ha condiviso dettagli affascinanti sulla sua esperienza

La vita di chi lavora nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, può offrire opportunità incredibili, non solo per gli atleti stessi, ma anche per coloro che orbitano attorno a loro. Nelle sue dichiarazioni, Nuno ha svelato non solo quanto guadagnava, ma ha anche descritto Ronaldo come “il miglior capo mai avuto”.

Nuno, originario del Portogallo, ha iniziato la sua carriera nel settore della sicurezza personale a Lisbona, dove ha acquisito esperienza in situazioni di alta pressione. Grazie alla sua professionalità e alla sua dedizione, è stato scelto per proteggere uno dei calciatori più celebri al mondo. Il rapporto tra un guardia del corpo e la sua “persona protetta” è fondamentale, e Nuno ha dimostrato di avere una grande sintonia con Ronaldo, che ha contribuito a rendere il suo lavoro molto più gratificante.

Un guadagno straordinario

Parlando dei suoi guadagni, Nuno ha rivelato che, durante il periodo in cui ha lavorato per Ronaldo, guadagnava circa 1.500 euro al giorno. Questa cifra può sembrare elevata, ma è importante considerare il contesto: la protezione di una superstar mondiale come Ronaldo comporta non solo responsabilità enormi, ma anche rischi significativi. La sicurezza di un atleta di tale calibro è costantemente minacciata da fan esuberanti, paparazzi e, in alcuni casi, da potenziali minacce alla sua incolumità.

Il lavoro di Nuno non si limitava solo alla protezione fisica di Ronaldo durante le partite o gli allenamenti. Spesso, era necessario accompagnarlo anche in eventi pubblici, cene e viaggi, dove la sicurezza doveva essere garantita in ogni istante. Questo richiedeva a Nuno di sviluppare un’ottima conoscenza dell’ambiente circostante e di prevedere possibili situazioni di pericolo, un aspetto cruciale per la sicurezza del calciatore.

Oltre ai dettagli economici, Nuno ha enfatizzato l’aspetto umano del suo lavoro. La sua esperienza con Ronaldo non si è limitata a una semplice relazione di lavoro; i due hanno instaurato un legame speciale. Nuno ha descritto Ronaldo come una persona umile e disponibile, nonostante la sua fama internazionale. “È sempre stato aperto e rispettoso con me e con il mio lavoro”, ha dichiarato. Questa attitudine ha reso il lavoro di Nuno non solo un impegno professionale, ma anche un’esperienza personale gratificante.

La personalità di Ronaldo, spesso caratterizzata da una forte determinazione e un’intensa etica del lavoro, ha influenzato positivamente Nuno. L’ex guardia del corpo ha raccontato che osservare Ronaldo dedicarsi completamente al suo mestiere lo ha ispirato a dare il massimo anche nel suo. La disciplina del calciatore, unita alla sua capacità di mantenere i piedi per terra, ha creato un ambiente di rispetto reciproco che ha reso la loro interazione unica.

Il lavoro di guardia del corpo non è privo di sfide. Nuno ha raccontato alcune delle situazioni più difficili che ha affrontato, come la gestione della folla durante le apparizioni pubbliche di Ronaldo e i momenti in cui i fan si accalcavano per ottenere un autografo o una foto. In questi frangenti, la prontezza di riflessi e l’abilità nel mantenere la calma sono state fondamentali. Nonostante le tensioni, Nuno ha sempre cercato di mantenere un approccio professionale, evitando conflitti e gestendo le situazioni con diplomazia.

Inoltre, la vita di Nuno era caratterizzata da una routine intensa. Le giornate iniziavano presto e si concludevano tardi, con la necessità di essere sempre vigili e pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto. “Non avevo mai un attimo di tregua”, ha ammesso Nuno, sottolineando l’importanza di essere sempre all’erta, sia fisicamente che mentalmente.