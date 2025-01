È Lewis Hamilton-mania. Il “popolo rosso” al settimo cielo. La prima uscita (mercoledì 21) del Re Nero a Maranello è stata un bagno di folla, un fiume di emozioni, un record sui social network. L’iconica foto di Hamilton nel primo giorno da pilota Ferrari ha frantumato un primato: più di 5 milioni di “Mi piace” su Instagram.

In assoluto è il post di F1 con più Like di sempre sul celebre social network di cui il baronetto di Sua Maestà re Carlo è una autentica potenza: per dare una idea, basti pensare che sir Lewis è seguito da 38,9 milioni di followers, la Ferrari da 17,2. La febbre dei ferraristi per la nuova coppia di piloti del Cavallino (Hamilton-Leclerc) è alle stelle. I clic hanno superato in tre giorni quota 11 milioni. Hamilton a 40 anni è pronto, così ha detto, “a scoprire le pagine che scriveremo”.

Martedì sarà in pista in Spagna

Tuta rossa e casco giallo, Hamilton martedì è di nuovo in pista a Barcellona sul circuito del Montmelò. Tre giorni di test per ambientarsi con il team e la vettura che sarà sempre la SF23 del 2023, come prevede il regolamento per le prove private del team. Hamilton si alternerà al volante con il compagno di scuderia Charles Leclerc (7 stagioni in Ferrari) così come è accaduto in settimana a Fiorano. Per Lewis sarà un test molto più importante di quello del compagno per arrivare pronto al primo GP a Melbourne. Ci sono da capire le procedure affinando la comunicazione.

L’agenda Ferrari

Dopo il debutto a Fiorano e i test di Barcellona, la Ferrari ha in programma 2 lanci: il 18 febbraio a Londra saranno presentate le livree di tutte le monoposto di F1; il giorno dopo in Italia la Rossa presenterà invece la nuova vettura. I test ufficiali saranno fatti dal 26 al 28 febbraio in Bahrein. A disposizione dei piloti la Ferrari del 2025.

Tre giorni di prove, unica sessione prima dell’inizio del mondiale che scatterà a Melbourne, in Australia, domenica 16 marzo. Quest’anno il campionato di Formula Uno si comporrà di 24 gare e terminerà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Due le gare italiane: Imola il 18 maggio e Monza il 7 settembre.