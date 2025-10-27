È ufficiale: la Juventus ha esonerato Igor Tudor. In una nota, il club bianconero comunica di “aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile, insieme al suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci”. La società ha inoltre reso noto di aver “affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile a Massimiliano Brambilla, che mercoledì sera siederà in panchina per il match Juventus-Udinese”. Nel comunicato ufficiale la Juventus ha espresso parole di riconoscenza verso il tecnico croato e il suo gruppo di lavoro: “Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.