“Ecco perché ha i glutei così formosi”: rivelazione clamorosa in diretta

Il corpo formoso della wags lascia il segno ed ora viene svelato il suo segreto: ecco come riesce ad avere un lato B così ben scolpito

Un lato B da far invidia. Non passano certo inosservate le curve di una delle wags più famose al mondo, una donna la cui notorietà travalica anche il mondo del calcio.

La spiegazione la si può ricercare nel fatto che lei è la compagna di Cristiano Ronaldo, insieme a Messi il giocatore più famoso al mondo, ma anche dando una sbirciatina ai suoi profili social. Lei, per quei pochi che non l’avessero ancora capito, è Georgina Rodriguez, lady Ronaldo, ed è una delle donne più seguita su Instagram.

Il suo profilo vanta oltre 63 milioni di follower, fan che seguono la modella argentina e ne ammirano gli scatti, anche quelli più provocanti, postati sui social. Del resto appare difficile rimanere insensibile al fascino della 30enne che mostra un fisico scolpito, con delle curve da far girare letteralmente la testa. Lo ha fatto con Ronaldo, suo compagno di vita ormai da anni, e con lui condivide anche la passione per lo sport.

Anche perché, pur se madre natura è stata generosa con le sue forme, serve allenamento per presentarsi con un fisico del genere. Allenamenti costanti anche da parte di Georgina, con la sua allenatrice che ha svelato il segreto del suo Lato B così tonico e formoso.

Georgina Rodriguez, lato B da urlo: svelato il segreto

A parlare dei glutei di Georgina Rodriguez è la sua allenatrice, Soraya Alvarez, che ha partecipato alla terza stagione di Soy Georgina, il reality trasmesso da Netflix, disponibile dallo scorso 18 settembre.

L’allenatrice della bella modella argentina ha raccontato il segreto sfruttato per modellare i glutei e tenersi sempre in forma. Si tratta della messa in atto di esercizi mirati, in particolar modo squat e affondi. In dettaglio la Alvarez svela l’importanza dell’attivazione muscolare per far sì che gli esercizi abbiano un’elevata efficacia. Entrando nel merito, l’allenatrice sottolinea la fondamentale importanza di un corretto riscaldamento, non soltanto per evitare eventuali infortuni, ma anche per potenziare l’efficacia degli esercizi, sottolineando alcuni lavori da svolgere con l’elastico tra i video degli allenamenti che Georgina pubblica più spesso sui propri social.

Un ‘trucco’ da non dimenticare per chi vuole modellare il proprio fisico: a giudicare dai risultati di Georgina Rodriguez si può facilmente affermare che il suggerimento di Soraya Alvarez è decisamente da cogliere a volo.