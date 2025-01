Momento complicato per l’allenatore bianconero dopo la sconfitta contro il Napoli: voci sull’esonero, la società prende posizione

La prima sconfitta in campionato fa rumore. La Juventus perde l’imbattibilità in Serie A e si allontana ulteriormente dalla vetta. Ora il primo posto dista ben sedici punti, troppi per poter soltanto pensare ad una rimonta, anche perché davanti ai bianconeri ci sono al momento quattro squadre. Napoli e Inter sopra a tutti, per Thiago Motta non era certo questo l’andamento sperato nel campionato.

Proprio l’allenatore bianconero è finito sul banco degli imputati per quanto sta accadendo alla Juventus: una squadra costruita con un investimento di duecento milioni di euro, ma lontanissima dal rendimento sperato. A deludere proprio gli acquisti più costosi (da Koopmeiners a Douglas Luiz), ma anche alcune scelte del tecnico sono state contestate.

Facile pensare alle tre panchine consecutive di Vlahovic, ormai fuori dal progetto bianconero. Il serbo sembra destinato all’addio a fine stagione, ma tutto potrebbe essere anticipato se arrivasse la proposta economica giusta e fosse possibile prendere un sostituto. Ma non è solo la gestione del numero 9 bianconero ad aver fatto finire sotto accusa Thiago Motta con diversi tifosi che ora ne chiedono a gran voce l’esonero.

Juventus, esonero Thiago Motta: cosa può succedere

Una decisione drastica nell’immediato non è al vaglio della dirigenza juventina. Giuntoli vuole andare avanti con Thiago Motta e arrivare con lui almeno a fine stagione. Poi si dovranno per forza di cose tirare le somme ed allora l’allenatore potrebbe anche finire in anticipo la sua avventura a Torino.

L’idea è che una mancata qualificazione alla prossima Champions (attualmente la Juve è quinta) rappresenterebbe una sorta di condanna per il proprio allenatore. Nonostante la fiducia nel nuovo progetto, sarebbe difficile per i dirigenti bianconeri confermare Motta con una Juve fuori dalla Champions, anche in virtù degli investimenti fatti e di quelli che verrebbero meno con i mancati introiti della Uefa.

Insomma, Thiago Motta non rischia nell’immediato, ma deve dare una sterzata alla stagione della Juventus e blindare almeno uno dei primi quattro posti in classifica. Solo così avrebbe la (quasi) certezza di restare in bianconero anche il prossimo anno. In caso contrario tutto potrebbe succedere, con l’ipotesi di un esonero e la caccia all’eventuale successore. Ma per pensare a questo è decisamente presto: c’è quasi metà stagione da giocare per provare a rilanciare le ambizioni juventine e di Thiago Motta.