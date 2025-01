Comincia martedi l’euro settimana di grande calcio. Tre giornate di spessore, fino a giovedì. Sette le squadre di serie A in campo nelle due principali manifestazioni UEFA. Cinque in Champions: tre martedì (Atalanta, Juventus, Bologna), due mercoledì (Inter e Milan).

Due in Europa League, entrambe giovedi: Roma e Lazio. Competizioni rinnovate: vanno direttamente agli ottavi le prime 8 squadre nella classifica generale; agli spareggi le squadre dal nono al 24esimo posto.

Al momento solo l’Inter, delle italiane, è tra le prime otto in una classifica che vede ai primi tre posti Liverpool (6 vittorie su 6), Barcellona e Arsenal. Il Milan è 12esimo, l’Atalanta 13esima, la Juventus 14esima . Il Bologna è quartultimo. In Europa League la Lazio è prima a pari punti con l’Atletico Bilbao, la Roma 14esima. Questi gli incontri.

Atalanta/Sturm Graz (martedì ore 18.45)

A Bergamo l’Atalanta cerca la scossa dopo la batosta in campionato. Ha recuperato Retegui che potrebbe essere affiancato da CDK e Lookman. La squadra austriaca affronta per la terza volta l’Atalanta nella settima giornata della League. Per i neroazzurri si tratta di una sfida cruciale per consolidare il proprio cammino europeo.

Bruges/Juventus ( martedì ore 21)

I bianconeri reduci dalla vittoria in campionato sul Milan (2-0) cercano spazio anche in Europa. Ma non sarà facile contro la squadra belga, emblema delle Fiandre occidentali. La Juve è assorbita dal mercato, nel mirino il difensore mancino Kelly.

Bologna/Borussia Dortmund (martedì ore 21)

La squadra di Vincenzo Italiano in A vola, in Europa cerca ancora la prima vittoria. In 6 partite ha realizzato solo 6 punti. Il Borussia è squadra di rango, non sarà facile centrare l’obiettivo. L’allenatore turco Nuri Sahinnè tecnico di grande esperienza.

Sparta Praga/Inter ( mercoledì ore 21)

I neroazzurri sono reduci dal successo sull’Empoli. Inzaghi è tornato a meno 3. Ora c’è da difendere il posto in Champions. Il pass per gli ottavi è possibile. Il club ceco, il più titolato del suo Paese, ospiterà l’Inter e venderà cara la pelle. I neroazzurri saranno ancora privi di Acerbi ma in attacco confermata la coppia Thuram-Lautaro. Ancora non disponibili Calhanoglu e Bisseck.

Milan/Girona ( mercoledì ore 21)

A San Siro il Milan ospita la squadra spagnola del Girona. Squadra modesta: ha perso 5 partite su 6. L’allenatore milanista punta al turnover. Il diavolo pensa soprattutto al mercato. Due nomi su tutti, Joao Felix e Santiago Gimenez.

Az Alkmaar/Roma (giovedì ore 18.45)

I giallorossi sfidano una società olandese di tutto rispetto. La Roma è reduce dalla netta vittoria sul Genoa; è tornato in gruppo Cristante. La Roma viaggia a metà classifica ed è in chiara ripresa.

Lazio-Real Sociedad ( giovedì ore 21)

La Lazio è in gran spolvero. Ha battuto il Verona al Bentegodi (0-3), ha sorpassato la Juve ed è tornata al quarto posto. Sugli scudi l’allenatore Baroni; ancora una volta Dia il migliore dei suoi insieme a Rovella, Zaccagni e Guendouzi. Il club dei Paesi Baschi è un osso duro, non a caso è una delle nove squadre spagnole che non e’mai retrocessa.