Al via l’Europa League, il secondo torneo continentale dopo la Champions. Ai nastri di partenza della prima giornata anche due squadre italiane: stasera la Roma, domani sera il Bologna. La formula è la stessa della Champions: le prime otto della classifica a girone unico andranno agli ottavi. Dalla nona alla 24esima avranno accesso ai playoff, che qualificheranno altre otto formazioni. Sarà poi sorteggiato un tabellone tennistico che attraverso la disputa di ottavi, quarti e semifinali (andata e ritorno) qualificherà le due squadre alla finale di Istanbul (20 maggio 2026). Un percorso che comincia con le otto giornate di “lancio” agli ottavi. Una prima galoppata che inizia stasera e si concluderà giovedì 30 gennaio 2026. In lizza fior di squadre come Celtic, Stella Rossa, Feyenoord, Stoccarda, Lione, Porto, Panathinaikos, Betis Siviglia.

Entrambe le squadre italiane debuttano in trasferta.

Nizza-Roma

Stasera alle 21 i giallorossi di Gasperini scenderanno in campo a Nizza contro una formazione solida che ha nel suo capitano, il brasiliano Dante, il pilastro difensivo, mentre in attacco la coppia Boga-Diop, di supporto al gigante spagnolo Kevin Carlos (origini nigeriane), sa essere pericolosa in ogni situazione. Gasperini, che ha già vinto la Coppa nel 2024 con l’Atalanta, ci riprova con la miglior Roma del momento. E cioè: Svilar, Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. In panchina Pellegrini, protagonista del derby.

Aston Villa-Bologna

Giovedì sera i rossoblù di Vincenzo Italiano giocheranno al Villa Park di Birmingham e il tecnico potrà finalmente schierare l’acquisto più caro (19,5 milioni di euro), ovvero l’inglese Jonathan Rowe, 22 anni, ex Marsiglia, tutto estro e forza; può bucare il forte portiere Martinez che fino a tre settimane fa sembrava che potesse andare al Manchester City di Guardiola, che poi ha scelto Gigio Donnarumma. Il Bologna tenta addirittura il blitz approfittando del momento di crisi del club inglese, 3 punti in 5 partite in Premier.