Vigilia di Europa League agitata per i tifosi della Roma in trasferta a Nizza. A seguito degli incidenti provocati nel centro della città, in particolare a Place Masséna, almeno cento ultrà sono stati posti sotto custodia.

Arrestate cioè per “possesso di armi” e distribuite successivamente tra diverse gendarmeries. La polizia delle Alpi marittime ha stilato un rapporto molto duro nei confronti della tifoseria giallorossa.

Spranghe di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli

Sequestrati spranghe di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli. Secondo le testimonianze più accreditate tutto sarebbe partito da un fitto lancio dalla terrazza di un ristorante di oggetti e bicchieri da parte dei facinorosi all’indirizzo degli agenti.

Quando questi hanno reagito si è scatenata una bagarre di contatti violenti e inseguimenti per i vicoli della città vecchia. Strano, per non dire stupido, modo di festeggiare la recentissima vittoria nel derby e di inaugurare una stagione europea che con il nuovo allenatore Gasperini si annuncia molto stimolante.