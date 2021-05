Europei 2021, Sergio Ramos fuori per infortunio, tra i convocati della Spagna nessuno del Real Madrid

Sergio Ramos salterà per infortunio gli Europei 2021. Il capitano del Real Madrid non è stato convocato dall’allenatore della Spagna, Luis Enrique. Non solo, il ct spagnolo non ha convocato nessun giocatore del Real Madrid. Cioè la squadra che ha vinto di più in Spagna (e anche più Champions League di tutti in Europa).

E’ vero che nel Real giocano tantissimi stranieri, ma fa comunque effetto non vedere alcun “blanco” in Nazionale. Perdipiù Ramos non è solo uno dei difensori più forti dell’ultimo decennio. E’ anche un leader, un cosiddetto uomo-spogliatoio. Uno capace di dare la carica e trasmettere motivazioni da vincente ai suoi compagni.

E’ come, per fare un paragone, se Mancini non chiamasse Chellini per l’Italia. Anche lui ha giocato poco quest’anno per infortunio. Ma siamo certi che il ct azzurro non vorrà privarsi della sua esperienza a livello internazionale, nell’abitudine a giocare partite di alto livello.

Spagna: elenco convocati per Euro 2021

Portieri: Unai Simon, De Gea, Sanchez.

Difensori: Gayà, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Azpilicueta.

Centrocampisti: M. Llorente, Busquets, Rodrig, Pedri, Thiago, Koke, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal.

Attaccanti: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres, Adama, Sarabia.

Luis Enrique spiega la scelta di escludere Sergio Ramos per infortunio

“Ho deciso che non sarebbe stato in lista perché non ha potuto giocare in questa stagione, soprattutto da gennaio”. Così ha detto l’allenatore Luis Enrique per spiegare l’assenza di Sergio Ramos, 35enne difensore del Real Madrid.