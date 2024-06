Europei atletica, Tamberi e Nadia Battocletti favolosi: hanno vinto davanti a Mattarella in un Olimpico in delirio

Notte magica: agli Europei di Atletica a Roma l’Italia conquista altri 2 ori con Gimbo Tamberi, re dell’alto, con 2.37 e Nadia Battocletti che ha trionfato nei 10.000. Olimpico in delirio per il re dell’alto e la regina della corsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla fine ha abbracciato Tamberi e la foto dell’abbraccio stretto ha fatto il giro del web.

Mattarella ha seguito la serata dalle 20.30 ed è stato accolto davanti alla tribuna autorità della Monte Mario dal presidente del Coni Malagò, dal presidente Fidal Stefano Mei e dal presidente di European Atlhletics Karamarinov. E prima di entrare allo stadio ha voluto incontrare gli atleti azzurri protagonisti di questi europei da record. E così, ad uno ad uno, ha salutato da Jacobs alla Palmisano, dalla Fantini a Simonelli fino a Tortu e Patta. Poi il presidente si è seduto tra Malagò e il ministro dello sport Andrea Abodi. Indimenticabile l’immagine di Tamberi che corre sotto la tribuna, Mattarella si alza e saluta, l’azzurro si inchina. Poi sono partite le gare e la raffica di medaglie.

Lo show del capitano

Cuore Tamberi. Il suo oro ha fatto impazzire l’Olimpico. Gimbo, 32 anni, ha centrato, con 2.37, la miglior prestazione mondiale stagionale. Ha detto: V”olevo divertire la gente. Se avessi perso non avrei parlato per un mese. Ora a Parigi per spaccare. Il mio oro? Sapevo di aver lavorato benissimo, ho messo tutto quello che potevo. Volevo divertire e divertirmi. Ho investito tutto in questa stagione, 2.37 era un obiettivo, il record dei campionati era quello che volevo fare. Questa nazionale è fantastica”.

Nadia, la regina della corsa

Impresa storica. Nadia Battocletti, 24 anni, è la prima azzurra a fare doppietta nella stessa edizione degli europei. Ha vinto i 10.000, con record italiano, dopo i 5.000. Nadia entra così nella storia dell’atletica italiana, diventando la regina europea del fondo. La sua gara è stata definita dall’esperto Mario Canfora “perfetta, studiata a tavolino ed eseguita con una lucidità impressionante per una doppietta davvero storica”. Nadia, figlia d’arte, ha dedicato a tutti la sua medaglia e ha ringraziato, per la sua presenza, il presidente della Repubblica. Ha detto: “È stata davvero una serata d’oro, mi sono divertita tanto. Mi ero ripromessa di divertirmi, con questi tifosi è tutta una meraviglia”.