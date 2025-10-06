“Non è stato un grande spettacolo. Primo tempo noiosissimo, le due squadre non hanno avuto il coraggio di rischiare. Nel secondo tempo qualcosa in più si è visto. Da due squadre del genere ci si aspettava un po’ più di spettacolo. Infatti giustamente sono stati tutti fischiati alla fine. Non ho capito la sostituzione di Conceicao”. Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex allenatore di Juve e Milan Fabio Capello boccia la partita di ieri sera.

“Settimana maledetta per i rigoristi? Tirare i calci di rigore è una dote – spiega – bisogna avere freddezza e precisione quando ti trovi davanti al portiere. Anch’io calciavo i rigori: ne ho segnati undici di fila, ho sbagliato il 12esimo e non li ho più tirati. Invece oggi chi sbaglia continua a tirarli: si vede che hanno un altro coraggio, io non l’avevo”. Quanto all’idea di sacrificare Leao per un attaccante a gennaio “non ce ne sono di attaccanti che vengono qui. L’unico che sono riusciti a portare in Italia è Hojlund: si era perso a Manchester ma le doti ce le ha sempre avute. Cercare un giocatore del genere e pagarlo come ha fatto il Napoli è molto difficile. Il Milan è il Milan ma quest’anno non fa le coppe e i giocatori vogliono fare la Champions”.