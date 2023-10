Fabrizio Corona, dopo aver fatto il nome di Nicolò Fagioli, indagato a Torino, tira in ballo in un presunto giro di scommesse sulle partite anche i calciatori Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all’Aston Villa.

Fabrizio Corona: “Oltre a Fagioli anche Tonali e Zaniolo scommettono”

“Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo”, dice l’ex agente fotografico in un’intervista al sito Dillinger news, dopo aver annunciato a più riprese che avrebbe fatto altri nomi.

“Un informatore – afferma l’ex ‘re dei paparazzi’ – mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi – aggiunge – mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”.

E ancora: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro – spiega Corona -. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano”.

Corona sentito in Questura: “Non posso dir nulla”

“Non posso dire nulla, io rispetto la legge”. Ha risposto così Fabrizio Corona ai cronisti all’uscita della Questura di Milano dove, nel pomeriggio, è stato convocato come testimone nell’ambito dell’indagine della Procura di Torino in cui è indagato Nicolò Fagioli in merito alle sue dichiarazioni su un presunto giro di scommesse nel mondo del calcio. La deposizione di Corona è durata circa un’ora.