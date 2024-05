Jannik Sinner ha annunciato tramite i suoi canali social di non poter partecipare agli Internazionali d’Italia a Roma a causa di un problema all’anca che lo costringerà a un periodo di riposo di almeno 15 giorni. Nell’annuncio su Instagram, Sinner ha espresso il suo dispiacere per non poter giocare in uno dei suoi tornei preferiti e di non poter esibirsi di fronte al pubblico italiano, ma ha assicurato che lavorerà duramente con la sua squadra e i medici per essere pronto per il Roland Garros.

Questo annuncio arriva dopo una serie di problemi fisici che Sinner ha sperimentato negli ultimi mesi. Durante il Masters 1000 di Montecarlo, ha avuto un problema alla gamba destra durante la finale contro Tsitsipas, che ha influenzato il terzo set. Anche a Madrid, durante il match contro Kotov, ha avvertito fastidi all’anca destra, ma è riuscito comunque a vincere. Tuttavia, ha deciso di ritirarsi dal torneo senza nemmeno scendere in campo contro Auger-Aliassime. La decisione di non partecipare agli Internazionali d’Italia è stata presa con l’obiettivo di recuperare appieno per il Roland Garros, dimostrando la determinazione di Sinner nel tornare al meglio delle sue condizioni fisiche.