Fantastica Jasmine. È volata in semifinale al WTA Wuhan. Risultato storico. Partita perfetta. Per la prima volta in carriera ha battuto la polacca Iga Swiatek con un netto 6-1,6-2 in un’ora. L’azzurra ha battuto la n.2 del mondo in un pomeriggio indimenticabile. Match dominato dall’inizio alla fine, senza dubbio è stata una delle migliori prestazioni in carriera di Jasmine. Non ha mai consentito alla Swiatek di proporre il suo gioco. Sabato in semifinale affronterà la 21enne statunitense Coco Gauff, l’erede delle sorelle Williams.

Le parole di Jasmine

A fine match Jasmine Paolini, 29 anni, ha espresso tutta la sua soddisfazione. Ha persino ringraziato il tifoso italiano che sventolava il tricolore nella tribuna cinese con un’entusiasmo senza pari. Felicissima, Jasmine ha detto: “Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Ora dovrò affrontare Gauff , sarà un match duro ma adesso mi godo questo momento”.

Partita perfetta

Jasmine in grande giornata ha vinto il primo set in 25′. Punteggio inequivocabile 6-1. Un primo set straordinario: ha strappato il servizio a Swiatek. Ha sorpreso la polacca imponendo un ritmo molto alto. Iga, che al termine del set ha chiesto un toilet break, ha vinto solo 8 punti al servizio e ha faticato soprattutto sulla seconda. Jasmine invece ne ha concessi solo 3. Il secondo set è scivolato altrettanto rapidamente.

Nel primo game ha annullata la palla break, nel secondo Jasmine ha rimontato grazie anche a un doppio fallo della polacca. Nel terzo la polacca ha giocato il miglior game del match ottenendo l’immediato contro break. Ma nel quarto la polacca ha infilato poche prime e tanti errori e Jasmine ha chiuso in discesa. È il caso di ricordare che Iga Swiatek, 24 anni, è considerata una delle tenniste più forti della sua generazione; in carriera ha vinto 25 titoli WTA tra cui 6 prove del Grande Slam.