Fenomeno Brignone. Trionfa in Austria, sulla pista tirolese di St. Anton. Ancora una volta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile si colora di azzurro, ma la strada è ancora lunga fino alla prova finale in marzo.

Oggi Federica Brignone ha colto il suo primo successo assoluto nella specialità, il 30 esimo in carriera. Gara da brividi. Ha chiuso con 1’16”08 davanti 21enne esordiente svizzera Malorie Blanc, scesa però con un pettorale altissimo (46).

L’elvetica è finita a soli 7 centesimi dall’azzurra. Terza la ceca Ester Ledcka (-0”18); quarta una bravissima Laura Pirovano (-0”43). Ha sfiorato è mancato il podio solo in virtù dell’exploit della Blanc. Quinta l’austriaca Venier a -0”51; sesta la straordinaria americana Vonn a -0”58, rientrata in pista a 40 anni dopo 5 anni di pausa.

LA CADUTA DI GOGGIA

Purtroppo è caduta Sofia Goggia a metà percorso, nel tratto più tecnico della pista. Per fortuna non è successo nulla; la campionessa bergamasca è tornata al traguardo sulle proprie gambe ed ha tranquillizzato tutti ai microfoni della Rai. Ha detto Sofia al termine della gara: ”Per fortuna sto bene, oggi è andata così. Non è stato un problema di pista stretta, ma la neve su cui disputi le discese. Oggi la neve era molle e questo definisce la sicurezza della pista”.

FELICISSIMA FEDERICA BRIGNONE

Federica, dopo aver recentemente superato la Compagnoni con 14 successi nella specialità, a 34 anni si è presa il lusso di vincere su una pista iconica. A fine gara ha commentato:” Caspita che gara sofferta, ma lo sapevo, in tante abbiamo sciato bene. Mi dispiace tanto per Laura, avrebbe meritato il primo podio, devo dire però che la ragazza giovane svizzera è andata proprio bene. Non ho fatto la manche perfetta però sono stata brava a recuperare da qualche errore. Vonn? Ora non mi dicono più che sono la più vecchia… scherzi a parte l’americana sta bene e sarà ancora pericolosa”.

CLASSIFICA DI SPECIALITÀ

Federica con questa vittoria balza al secondo posto nella classifica di specialità con 129 punti, 7 in meno di Hutter con Ledecka terza a quota 100. Resta quarta invece nella classifica generale dove comunque sale a 419 punti avvicinando la croata Ljutc leader con 456 davanti a Sara Hector (447). Bilancio positivo per l’Italia.