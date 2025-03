Sci alpino, finali di Coppa del mondo sulle nevi statunitensi di Sun Valley (Idaho). La sera di oggi, sabato 22 marzo, alle 19.30 (ora italiana) è in programma la discesa libera femminile meteo permettendo. Federica Brignone è ad un passo dalla gloria. La Coppa, assoluta e di specialità, potrebbe aritmeticamente arrivare in questo weekend americano, nella celebre stazione sciistica scelta più volte anche come set cinematografico. Cornice perfetta per incoronare la stagione filmica di Fede, 10 successi distribuiti in tre discipline.

Alla tigre valdostana basterà fare 18 punti, cioè un 14esimo posto (oppure una non vittoria della svizzera Lara Gut-Behrami) per alzare l’ambito trofeo. Invece per la Coppa di discesa, Coppa di specialità, deve difendere i 16 punti di vantaggio sulla austriaca Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia.

La doppietta gigante al Sestiere

Fede ha di fatto ipotecato la Coppa nello storico weekend del Sestriere (21-22 febbraio). Storico perché ha collezionato due capolavori giganti nel breve volgere di ventiquattr’ore davanti alla sua gente. Settimo successo dall’anno in Coppa del Mondo, il 34esimo di sempre, più il fresco titolo mondiale. Al Sestriere hanno fatto una grande festa per un bis che le ha consentito di allungare il suo vantaggio a 190 punti; il margine sicurezza che cercava.

Gianluca Rulfi, piemontese, 61 anni, direttore tecnico delle azzurre è raggiante: “Sì, Federica quest’anno è andata oltre le aspettative. È stato un anno superlativo. Ma anche la crescita di Sofia Goggia mi rende felice”. È il caso di ricordare che a La Thuille (Valle d’Aosta), nel SuperG del 15 marzo scorso è andato in scena lo show più adrenalinico della stagione: Fede prima, Sofia seconda ad un centesimo. Divise da 26 centimetri. La stessa cosa che era successo il 25 gennaio nella discesa di Garmisch.

Finali negli Stati Uniti

La stagione dello sci alpino termina con le sei giornate di Sun Valley (22-27 marzo). In pista tutto il Circo Bianco, uomini e donne. L’ultima gara? Slalom per tutti. E poi tutti a casa per un giusto e meritato riposo. La stagione è stata lunga e faticosa. Iniziata il 26 ottobre 2024 a Solden (Austria), a febbraio c’è stata l’interruzione per i Campionati Mondiali tenutisi a Saalbach-Hinterglemm nel Salisburghese (4-16 febbraio). Ripresa il 22 febbraio in Svizzera (Crans-Montana) è proseguita per un mese in cui si è visto di tutto anche due passaggi in Italia (Sestriere, La Thuille). Ora il gran finale americano.