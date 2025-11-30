Max Verstappen ha vinto il GP del Qatar di Formula 1 con una prestazione stellare supportato da una strategia Red Bull impeccabile. Il quattro volte campione del mondo è riuscito ad imbrigliare le Mc Laren e le ha superate grazie alle soste ai box. Il pilota olandese ha recuperato terreno nei confronti del leader Lando Norris che si è dovuto accontentare del quarto posto e ora resta al comando della classifica piloti con soli 12 punti di vantaggio nei confronti di Verstappen.

Così l’olandese si è portato a meno 16 dalla vetta e inseguirà la maglia iridata ad Abu Dhabi tra 7 giorni. Ha completato il podio Carlos Sainz al volante della Williams confermandosi in eccellente forma. Kimi Antonelli ha commesso un errore nel penultimo giro e ha così subito il sorpasso da parte di Norris.

Flop totale per le due Ferrari. Gara anonima in pista: Leclerc ha chiuso all’ottavo posto, Hamilton è finito fuori dalla zona punti.

GRIGLIA DI PARTENZA

Due McLaren in prima fila, Verstappen terzo. Lando Norris si gioca il match point per il Mondiale e si presenta al via pronto a correre un Gp da titolo iridato. La Sprint Race della vigilia è stata confortante: dietro Piastri (1) e Russell (3) Lando si e’piazzato terzo precedendo Verstappen. Il britannico ha sfiorato la terza Sprint del 2025: dopo Miami e il Brasile, Lando si è accontentato di un piazzamento comunque emblematico.

Così alla partenza sul circuito di Losail ( 5,419 km, 57 giri ). Prima fila : Piastri e Norris. Seconda: Verstappen e Russell, terza fila Antonelli e Hadjar. Quarta fila: Sainz e Alonso; quinta Gasly e Leclerc in decima posizione. Sesta fila: Hulkenberg e Lawson. A seguire: Bearman (13), Bortoleto (14), Albon (15), Tsunoda (16), Ocon (17), Hamilton (18), Stroll (19), Colapinto (20). Al nastro di partenza Norris si è presentato con 396 punti, Piastri 374, Verstappen 371.

SICUREZZA GOMME

Nel GP del Qatar la FIA ha disposto, in accordo con la Pirelli, che ogni pilota non possa percorrere più di 25 giri con la stessa mescola di gomme. Essendo programmati 57 giri, ogni pilota ha dovuto effettuare almeno 2 pit stop. La decisione (giusta) per motivi di sicurezza è stata presa dopo l’analisi delle gomme 2024, risultate molto sollecitate dopo il GP. Inquieto il Cavallino. Al riguardo Leclerc ha detto :” Non abbiamo aderenza. E’ una catastrofe”.

GARA IN NOTTURNA

Partenza alle 17.03 (ora italiana),notevole umidità, spalti gremiti, illuminazione perfetta. Piastri e Norris al comando dopo i primi giri. Volano le papaya. Perfetto il pit stop McLaren (2.2 secondi). Vola anche Verstappen, in evidenza Sainz. Situazione immutata a metà gara. Al 40esimo giro Piastri sempre al comando seguito da Norris che è tallonato da Verstappen, a sua volta inseguito da Sainz e Antonelli. Ma il Tulipano non molla supportato dalla impeccabile strategia Red Bull. Finale thrilling, vince Verstappen contro tutti i pronostici della vigilia. Uno spettacolo.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Norris, 5. Antonelli, 6. Russell, 7. Alonso, 8. Leclerc, 9. Lawson, 10. Tsunoda, 11. Albon, 12. Hamilton, 13. Bortoleto, 14. Colapinto, 15. Ocon, 16. Gasly. Ritirati: Stroll, Hadjar, Bearman, Hulkenberg.