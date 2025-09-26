Ferrari ad un passo dal mondiale Endurance. Un inseguimento lungo 53 anni, un sogno che potrebbe diventare realtà domenica in Giappone dove si corre la Sei Ore del Fuji, penultima tappa del Mondiale Wec che un tempo si chiamava Mondiale Marche e Prototipi. Il titolo l’ultima volta è stato conquistato nel 1972 quando la 312 P del geniale Mauro Forghieri ha vinto 10 gare su 10. Ora tocca alla Hypercar 499. Per giunta in casa della rivale Toyota. Tutto lascia prevedere che il sogno si trasformerà in realtà. Un titolo che sarebbe anche la prima gioia iridata per il presidente Elkann che è in carica dal 2018 e finora ha accumulato solo delusioni con la Formula 1.

I tre trionfi di Le Mans

La stagione Endurance (8 gare di resistenza) è cominciata nel migliore dei modi con la storica tripletta alla 1812 km. del Qatar. La 499 P n. 51 ha poi vinto la Sei Ore di Spa consolidando il primato nelle due classifiche: Costruttori e Piloti. È seguita la vittoria di Le Mans per la terza volta consecutiva, un risultato che non si vedeva dal 1965. Ora le ultime due prove. Già in archivio sei gare: Qatar, Imola, Spa, Le Mans, San Paolo (Interlagos). E dopo il Giappone gran finale in Bahrain (8 novembre).

La classifica

Alla vigilia delle Sei Ore giapponese la Ferrari è al comando con 203 punti, davanti alla Porsche (138) e alla Cadillac (134). Seguono Toyota (99), BMW M (74), Alpine (59), Peugeot (55), Aston Martin (2). Per conquistare la matematica certezza del trionfo il Cavallino dovrebbe fare almeno 66 punti di vantaggio per essere certo del titolo.

Sinner tifoso speciale

Jannik Sinner tifa l’equipaggio Ferrari, cioè Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. A quest’ultimo sono arrivati gli auguri del suo amico Jannik Sinner attualmente in Cina. Ha detto Giovinazzi: ”Jannik tifa per me e io per lui. Ci sosteniamo a vicenda. Domenica non sarà facile. Negli ultimi 2 anni in Giappone non siamo riusciti a conquistare grandi risultati. È una pista ostica per noi”. Al timone della Ferrari da durata c’è il manager Antonello Coletta che i più dicono essere destinato a raccogliere l’eredità di Fred Vasseur in Formula1.