Ferrari, trionfo storico in Bahrain, anche se solo nel Mondiale Endurance. Addirittura due titoli in un colpo solo: costruttori e piloti.

Il sogno atteso da 53 anni si è realizzato; mancava dal 1972, dai tempi del mitico Forghieri e una squadra di piloti mai più dimenticata: Peterson, Ickx, Regazzoni, Andretti, Munari, Merzario.

Questa vittoria del Cavallino, dopo Le Mans – una vittoria che sarebbe piaciuta a Enzo Ferrari – ci dice almeno due cose. Primo, che il manager Antonello Coletta ha costruito una 499 meravigliosa che ha permesso ai 3 piloti di coronare un vecchio sogno.

Cioè si tratta del pugliese Antonio Giovinazzi con i colleghi di lavoro e di passione Per Guidi e Calado.

Secondo, che tre anni fa l’idea maturata a Piero Ferrari e calorosamente approvata da John Elkann, cioè l’idea di riportare le macchine del Cavallino a competere al massimo livello nelle corse per vetture con ruote coperte, quell’idea ha avuto pieno successo. Certo, il trionfo nella 24 Ore di Le Mans del 1949, ha acceso la fiamma del mito; un mito che andava rispolverato.

ANNATA MEMORABILE

Ha detto John Elkann: “Questo traguardo è l’apice del percorso iniziato quando siamo tornati nella classe regina Endurance”.

Il presidente ha rimarcato l’annata memorabile e il risultato storico con 3 equipaggi ai primi 3 posti mondiali. Due coppe iridate sono un traguardo da sballo; merito dell’equipaggio n.51- Giovinazzi, Pier Guidi, James Calado- formidabili piloti e uomini di polso.

Nella Otto Ore del Golfo bastava il quarto posto alle spalle della Toyota e dell’altra Ferrari n. 50 ( Fuoco – Molina – Nielsen ) per centrare l’obiettivo e salire sul tetto del mondo. Fatto.

TITOLO COSTRUTTORI N. 9

Il trionfo in Bahrain ha permesso alla Ferrari di vincere il prestigioso mondiale Costruttori (245 punti) davanti a Toyota (171) e Porsche (165). Prima del trionfo di quest’anno la Ferrari aveva dominato le gare Endurance dal 1953 al 1972; otto titoli iridati nel circuito Mondiale Marche e Sport Prototipi.