Ferrari nella storia! Per la terza volta consecutiva ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2025 con la 499P. Robert Kubica ha tagliato il traguardo per primo alle 16.03 e ha affrontato l’ultimo giro con un vantaggio di 14” su Estre. Kubica aveva effettuato l’ultima sosta per rifornimento e cambio gomme alle 15.22. Spettacolare il duello tra due dei migliori esponenti del mondo Endurance nelll’ultima ora: Antonio Fuoco ( Ferrari) e il pilota francese Kevin Estre ( Porsche).

Entusiasmo Ferrari

Entusiasmo nella scuderia del Cavallino per questa maratona automobilistica dominata. A metà gara la tensione era alle stelle. Dopo diversi colpi di scena la Porsche era prima, tallonata dalla Toyota mentre una Ferrari, penalizzata inseguiva. Nella LMGT3 Valentino Rossi è stato nuovamente costretto al ritiro.

La notte ha mietuto le sue prime vittime. La gara è cambiata radicalmente nelle ultime 4 ore con la suspence ai massimi storici: i primi 12 della classifica generale erano nello stesso giro. Il team Cadillac ha faticato più del previsto anche se il pilota Sebastien Bourdais tranquillizzava tutti:” Stiamo cercando di tenere duro ma in pista è dura, a dire il vero. Stiamo lottando con il degrado degli pneumatici. E stiamo lottando con il bilanciamento. Stiamo apportando molte correzioni per gestire situazioni di sottosterzo e sovrasterzo”.

VALENTINO ROSSI DI NUOVO FUORI

Il Dottore ha fornito la sorpresa più grande: la sua BMW M4 LMGT3#46 del team WRT ha abbandonato come e’ accaduto l’anno scorso. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, Valentino Rossi, non ha tagliato il traguardo. Prima a metà gara sono rimaste in corsa 57 vetture.

GRAN FINALE DEL CAVALLINO

I leader della corsa del momento ( Porsche e Toyota) si sono girati in testacoda in entrata ai box rischiando di mettere fine alla loro corsa. E così le Ferrari 499 ufficiali #50e #51 si sono lanciate all’attacco per la vittoria.

Il trionfo di Le Mans è l’affermazione n. 12 per la Ferrari nella classifica assoluta nelle 24 Ore di Le Mans che unisce a 29 successi di classe per un totale di 41 vittorie. Giornata memorabile, terzo successo di fila, cosa che non accadeva dagli anni ‘60 quando le vetture del Cavallino conquistarono la gara consecutivamente dal 1960 al 1965. Sul podio anche la 499P n. 51 di Giovinazzi- Pier Guidi – Calado, terza all’arrivo.

Quarta la Ferrari di Fuoco, Molina, Nielsen. Ricapitolando: prima la Ferrari di Kubica, Ye- Hanson, secondo posto per la Porsche di Estre- Vanthoor – Campbell. Terzo l’equipaggio di Giovinazzi.