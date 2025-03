Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiamano e il “popolo Rosso” risponde. Si annuncia a Milano un giovedì di festa Ferrari, uno show con i piloti e i tifosi; un evento di grande richiamo che invaderà il capoluogo lombardo a dieci giorni esatti dal via della stagione di Formula Uno. Un’occasione unica per presentare la nuova squadra al pubblico e per mostrare, in particolare al Re Nero (in copertina sul Time), l’accoglienza degli appassionati per il team del Cavallino.

Il programma dell’evento

Tutto si svolgerà giovedì pomeriggio. Alle 16 in piazza Castello ci sarà un intrattenimento con DJ set e parata delle monoposto storiche. Alle 17 saliranno sul palco il Ceo della Ferrari, Benedetto Vigna, insieme al team principal Fred Vasseur e i piloti Leclerc e Hamilton. In piazza Castello tutti quelli che saranno sul palco saranno intervistati dai volti di Sky Sport: Carlo Vanzini, Vichy Piria e Ivan Capelli. Al termine delle prime interviste toccherà ai piloti godersi l’accoglienza dei tifosi con l’accensione dei motori: Leclerc ed Hamilton guideranno due monoposto Ferrari in un breve tracciato realizzato per l’occasione, percorrendo così un tratto intorno ai punti nevralgici della zona, da Piazzale Cadorna a Piazza Castello. Quindi i piloti risaliranno sul palco con Vasseur per salutare il popolo Rosso prima della partenza per l’Australia. Previsto un bagno di folla e misure di sicurezza eccezionali per garantire lo svolgimento della giornata senza problemi. L’accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima; gli esclusi potranno seguire l’evento sugli schermi montati nelle vie adiacenti alla piazza. Ci sarà la diretta Sky a partire dalle ore 17.

Effetto Hamilton sugli incassi

La Ferrari con l’ingaggio di Hamilton ha fatto un affare: nuovi capitali da HP, IBM e UniCredit. I ricavi sono saliti da 572 a 670 milioni. Il binomio fra il 7 volte campione del mondo e la scuderia più famosa della Formula1 ha generato “un turbine di emozioni” (copyright Luigi Perna) già nei primi 2 mesi di avventura a Maranello del fuoriclasse inglese. Per Lewis e per i tifosi è una luna di miele in attesa dei verdetti della stagione che si apre il 16 marzo con il GP d’Australia. È il caso di ricordare che Lewis Hamilton ha cifre da fuoriclasse anche nei social: è il pilota di F.1 più seguito con oltre 47 milioni di follower tra X e Instagram. Alle sue spalle Leclerc con 20.8 milioni tallonato da Max Verstappen con 17.3 milioni.