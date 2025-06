Tennis sempre più azzurro a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto la finale del doppio misto dominando in due limpidi set gli statunitensi Taylor Townsed e Evan King. Punteggio inequivocabile: 6-4, 6-2. Pratica sbrigata in un’ora e 11 minuti di gioco, secondo trionfo Sllam dopo il titolo dell’US Open 2024. Un bis strepitoso premiato con 122mila euro.

Di più: è il secondo titolo del 2025 dopo la vittoria di Indian Wells a marzo. Per Sara, 38 anni, bolognese, si tratta di una seconda giovinezza, dopo i 46 successi nel circuito maggiore – 9 in singolare, 34 in doppio, 3 in doppio misto – che fanno di lei una delle migliori tenniste italiane di sempre; con Jasmine Paolini ha trionfato agli Internazionali d’Italia e conquistato l’oro olimpico a Parigi.

Quanto al torinese Andrea Vavassori, 30 anni, 193 cm di altezza, è il caso di ricordare che in doppio ha vinto 9 titoli e 2 nel misto senza dimenticare l’oro in Coppa Davis l’anno scorso. Nel doppio maschile fa sempre coppia con il bolognese Simone Bolelli, azzurro nelle due Coppa Davis vinte dall’Italia (2023, 2024).

Le parole di Andrea

A fine match hanno entrambi esordito facendo i complimenti agli avversari, riconoscendo pubblicamente il loro valore, usando parole schiette e sincere. Vavassori ha espresso tutta la sua felicità sottolineata dagli applausi del Centrale. Ha detto:”Grazie Sara. E’ stato incredibile giocare un’altra finale Slam insieme. Noi siamo migliori amici, questo è un sogno che si avvera”. Ha poi concluso ringraziando il pubblico e il suo team. Chapeu.

La gioia di Sara

Da emiliano-romagnola verace, tipo Laura Pausini (entrambe vivono in provincia di Ravenna), Sara Errani è esplosa in una gioia irrefrenabile: ”Grazie ad Andrea, il mio migliore amico. È divertente giocare con te, sei una persona incredibile e hai fatto un torneo pazzesco e non è ancora finito. Applausi del pubblico, tutti in piedi.

I complimenti di Giorgia Meloni

La premier è stata tra le prime a gioire e scrivere i suoi complimenti: ”Vittoria straordinaria. Ancora una volta avete portato in alto il nostro Tricolore; complimenti campioni, l’Italia è orgogliosa di voi”.