Festa azzurra al Quirinale, Mattarella ha ricevuto i campioni delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi

Festa azzurra al Quirinale. Il presidente Mattarella ha ricevuto i campioni che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche quelli che sono arrivati quarti. Il Capo dello Stato ha riservato le consuete attenzioni affettuose ai nostri campioni dando l’appuntamento a Milano-Cortina. In particolare Mattarella ha anche detto che Gimbo Tamberi e Ambra Sabatini “ hanno vinto la medaglia dell’affetto”. E Gimbo subito ha abbracciato la sfortunata velocista caduta quando la medaglia era certa. Il campione marchigiano ha poi ricostruito in dettaglio i suoi giorni assurdi a Parigi, tra ospedali e una finale disputata non al meglio delle condizioni a causa dei calcoli renali. Ha poi aggiunto: “Adesso fisicamente sto bene, mi sono ripreso, ho avuto altre 2 coliche il giorno dopo la finale olimpica e, a differenza del pre-Olimpiadi, mi hanno potuto dare dei medicinali che aiutassero a sciogliere questi calcoli. Questo non si poteva fare prima perché certi medicinali possono essere presi solo lontano dalle gare. Quel calcolo è stato sciolto, ma ne ho un altro nel rene destro che ancora però non è uscito nell’uretere; ma finché rimane nel rene non è un problema”.

La spedizione dei record

A Parigi la spedizione azzurra ha centrato dei record: 40 medaglie di cui 12 d’oro alle Olimpiadi; 71 medaglie con 24 ori alla Paralimpiade. A tutti gli atleti presenti – i medagliati cosi come i quarti – Mattarella ha consegnato una medaglia e ha ricevuto da Anna Danesi, la capitana della Nazionale di Volley (ct Velasco) , il pallone della finale firmato dalle azzurre. La rivelazione delle paralimpiadi,il 25 enne Rigi Ganeshamoorthy, oro nel disco F52, ha consegnato al presidente il disco che gli è valso l’oro. Si è inserita Paola Egonu, migliore giocatrice del torneo olimpico e ha detto: ”Sono piena di gratitudine. Ogni volta che vedo le immagini della vittoria, piango”.

Il presidente, primo tifoso

Nel suo discorso Mattarella si è concesso anche qualche battuta, in particolare riferendosi alla pioggia caduta durante la cerimonia di apertura che il capo del Stato ha seguito sotto l’acqua, suscitando inevitabilmente scalpore. Prontamente il presidente del CONI Giovanni Malagò, rivolgendosi al Capo dello Stato, gli ha detto: ”Presidente, lei è rimasto per rispetto dei ragazzi e il giorno dopo era già da Pippo Ganna per la prima medaglia azzurra, sempre tifando come noi e dimostrando di essere come noi. Lei è stata la nostra prima medaglia d’oro, ha dato la spinta per questo risultato straordinario. Possiamo dire: missione compiuta“. Alla cerimonia c’era ovviamente l’altra portabandiera azzurra Arianna Errigo che ha detto: ”Vedremo se continuare, a 36 anni; la scherma non è la priorità”.