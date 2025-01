Festa del tennis al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto gli azzurri e le azzurre campioni di Davis e Billie Jean King Cup. Alle 10,30 il Capo dello Stato ha dato la mano a tutti gli atleti. Un minuto dopo ha preso la parola il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Un intervento di cinque minuti per ringraziare gli azzurri per i “successi straordinari” ed elogiarne il talento, i valori personali, l’applicazione. Rimarcando il suo personale orgoglio. Ha quindi preso la parola il presidente federale Angelo Binaghi sottolineando gli eccezionali risultati ed invitando Mattarella al prossimo appuntamento a Roma.

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini portavoce

La toscana (n.4 del mondo) e il “martello” romano sono intervenuti successivamente ringraziando Mattarella per l’accoglienza “indimenticabile “ e tutto il mondo sportivo che li ha supportati (capitano, medici, allenatori, eccetera).

Berrettini ha ricordato il contributo fornito da Jannik Sinner parlando con il cuore e ringraziando il ct Volandri per la fiducia che gli ha riconosciuto, in ottica Davis. Jasmine ha sottolineato la forza del gruppo, l’amicizia, la caparbietà messa in campo.

Il tifoso Sergio Mattarella

Il capo dello Stato ha esordito dicendo di essere “ davvero lieto di poter dire benvenuti e benvenute al Quirinale”. Poi ha aggiunto:” È stato un anno di grande successo: la Coppa Davis vinta per il secondo anno consecutivo e la Billie King Cup. Ringrazio i presidenti Malagò e Binaghi per quanto hanno detto, Jasmine Paolini e Matteo Berrettini per le loro parole. Ho seguito tutti e due gli eventi in maniera attenta e costante, complimenti davvero. Sono due successi straordinari, ma non sono i soli. Le olimpiadi sono state un enorme successo, con la medaglia d’oro di Sara Errarani e Jasmine Paolini e il bronzo di Lorenzo Musetti. Anche il 2025 è iniziato bene con la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open per il secondo anno consecutivo – a Jannik vanno i nostri complimenti – e con la finale di doppio di Bolelli e Vavassori, ancora una volta. La prossima volta certamente aggiungerà un altro risultato ma le finali, raggiunte più volte, già sono un enorme risultato.

Vorrei fare i complimenti – ha continuato il Presidente – non soltanto ad atleti ed atlete, ma a tutti coloro che sono alla base di questi successi e che hanno contribuito a conseguire. Gli allenatori: saluto con grande riconoscenza Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Complimenti agli staff medici, ai preparatori. Grazie alle scuole e ai club di base che raccolgono sempre più ragazzi. Questo appuntamento sottolinea quanto abbiate posto il tennis in direzione mondiale, tanto a livello maschile quanto femminile. Avete posto il tennis a livello di enorme popolarità nel vostro Paese e questo fa ben sperare per le nuove leve per chi, come me ,ricorda i tempi in cui il tennis italiano era di buon livello, ma cercava di sentirsi autorevole. Allora mai si poteva pensare di arrivare a questo livello di successi. Quindi grazie per lo straordinario progresso”.

Ha concluso ringraziando uno ad uno gli azzurri e le azzurre protagonisti di un anno straordinario. Alle 11.03 il Presidente ha chiuso il suo intervento molto applaudito. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto da Berrettini e Jasmine un quadro speciale con tutti i successi del tennis italiano nel 2024. Alle 11.15 tutti fuori dal Quirinale per la foto collettiva.