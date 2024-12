La notte dei campioni. Festa grande al Palasport di Genova martedì 17 dicembre alle ore 19. E’ la decima edizione degli Sports Awards. La Gazzetta dello Sport celebra i migliori sportivi dell’anno. Un anno d’oro. L’anno di Sinner, Jasmine Paolini, Sara Errani, Alice D’Amato, i gemelli del nuoto (Ceccon e Martinenghi),il doppio titolo – 5.000 e 10.000 – di Nadia Battocletti, regina dell’atletica, indiscussa azzurra n.1 del 2024.

E’ stato anche l’anno d’oro dell’Inter, scudetto n. 20 e della Atalanta (vincitrice a Dublino dell Europa League contro il Leverkusen, 3-0, tripletta di Lookman). C’è poi stata nel ciclismo la scoperta di Jonathan Milan: il friulano, 24 anni, che dopo aver vinto 4 tappe al Giro d’Italia, ha conquistato l’oro nell’inseguimento in Danimarca con un record mondiale: è volato a 60,2km. di media. E nel ciclismo non vanno dimenticate Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, oro olimpico nell’ Americana in pista.

Azzurri protagonisti ai Giochi di Parigi

Spedizione da primato alle Olimpiadi di Parigi. 403 atleti (209 uomini, 194 donne) e vendemmiata di medaglie: 40 (12 oro, 13 argento,15 bronzo; 25 podi sfiorati). E’ stata l’Italia de record: 16 giorni sempre sul podio. E imprese memorabili come gli ori di Vito Dell’Aquila (taekwondo), di Federica Cesarini e Valentina Rodini (canottaggio, 2 di coppia),del quartetto di Top Ganna (inseguimento a squadre), di Massimo Stano (marcia 20 km).

Ma forse la sorpresa maggiore è venuta dal volley femminile: la nazionale di Velasco ha conquistato il primo trofeo olimpico. Paola Egonu regina del torneo. Sei partite, sei vittorie. Tredici ragazze d’oro guidate da una capitana fantastica: Anna Danesi.

Le donne protagoniste anche con la judoka bresciana Alice Bellandi, 26 anni, oro olimpico a Parigi; e poi Ruggero Tita e Caterina Banti, giganti nella vela, oro a Tokyo 2020 e bis quest’anno a Parigi. Sugli scudi il quartetto delle spadiste – Rossella Flamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria – che nella storica finale della scherma con la Francia si sono battute come leonesse.

Ducati e Ferrari, le rosse d’Italia

Ducati regina della MotoGP. Ha vinto 19 GP su 20. Titolo piloti con Martin, secondo Bagnaia. E’ stata la miglior stagione di sempre, un dominio senza precedenti. E che dire della Ferrari? Terzo posto finale con Leclerc alle spalle di Verstappen e Norris. Ma il “popolo rosso” ha ancora negli occhi il trionfo capolavoro di Leclerc a Monza; un segnale della rinascita di Maranello? Nel 2025 la Ferrari punta a vincere il Mondiale.

I vincitori che verranno premiati a Genova