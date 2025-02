Festa grande a Maranello. Oggi, mercoledì 19 febbraio, è il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari 2025 affidata a Leclerc ed Hamilton. Archiviato lo show di Londra nella prestigiosa “The 02 Arena” (martedì sera, biglietti da 600 sterline, musiche di star come Kane Brown, Brian Tyler, il quintetto pop Take That) la Rossa più amata dagli italiani (e non solo), si mostrerà al “popolo rosso” in tutto il suo splendore.

Previsti alcuni giri sulla pista privata di Fiorano. Annunciata una folla da stadio. Da ieri mezza Emilia ha esposto alle finestre la bandiera del Cavallino. La Terra dei Motori respira un’aria nuova, carica di attese e di entusiasmo al punto che alla presentazione casalinga sono annunciati ingorghi e lunghe code. I vigili urbani hanno modificato la viabilità: chiuse strade, transennato un tratto di via Giardini. Ammessi solo i mezzi di soccorso e i veicoli autorizzati.

L’assalto dei tifosi

Maranello è preparata per un assalto più robusto del solito. Il sindaco di Maranello Luigi Zironi (Pd, secondo mandato) ieri ha voluto ricordare Enzo Ferrari nato esattamente 127 anni fa, il 18 febbraio 1898, forse il modenese più conosciuto al mondo, capace di creare un’auto il cui marchio è ancora oggi sinonimo di qualità a livello internazionale.

Spiega il sindaco: “Il Drake con la sua visione innovativa, capace di coniugare lavoro e persona, sviluppo tecnologico e attenzione alla dimensione umana, ha segnato l’evoluzione industriale del nostro Paese e ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità”.

Dopo un primo assaggio alla presentazione di Hamilton (20 gennaio scorso), e la serata londinese, sul circuito di Fiorano ci sarà lo “Shakedown”. Un debutto al massimo di 200 km. I primi tifosi sono addirittura arrivati ieri sera da tutta Italia. Il clima è già rovente.

La nuova SF-25

Il team manager Fred Vasseurl, che governa il reparto corse dal 2023, assicura che la nuova Rossa è generosamente innovativa, nei concetti e nelle forme. Colpisce l’anteriore, molto diverso, e il muso aggressivo. In materia di sospensioni c’è un drastico mutamento rispetto al 2024.

Nuovo è anche il sistema di raffreddamento dell’abitacolo voluto dalla FIA per i GP in condizioni climatiche estreme, dopo quello che era successo in Qatar nel 2023. Ci sono stati anche interventi per il fondo della vettura e una attenzione particolare alla trasmissione.

La scatola del cambio è stata accorciata di una ventina di millimetri, il che conferma quanta maniacalmente sia oggi esasperata la tecnologia. Ormai la differenza tra vittoria e sconfitta dipende da particolari minuscoli. Anche il cofano è un filo diverso rispetto alla passata stagione. Niente è cambiato invece per la power unit, secondo le disposizioni del regolamento.

Fattore Lewis Hamilton

Il campione inglese a Maranello può essere decisivo con le indicazioni e la sua esperienza. A 40 anni, con 7 titoli iridati nel palmares, è l’attrazione di tutto il Circus. Sognava la Ferrari e l’ha ottenuta. In pista se la vedrà con 19 piloti di 12 Paesi.

Tra questi anche l’italiano Kimi Antonelli, 18 anni, chiamato a sostituire proprio il Re Nero alla Mercedes. Dopo 30 anni l’Italia ha un pilota con una macchina da titolo. Ultimi test in Bahrein (28-29) e poi il primo Gp il 16 marzo a Melbourne.

Seguiranno Shanghai (23 marzo), Suzuka (6 aprile), Bahrain (13 aprile),Arabia Saudita (20 aprile), Miami (4 maggio) e poi Imola (18 maggio) e Montecarlo (25 maggio). Ultima tappa ad Abu Dhabi il 7 dicembre.