Festa Rossa in Texas: doppietta da urlo Ferrari (la seconda dell’anno) e un sogno ritrovato. Leclerc e Sainz sono stati perfetti, hanno dominato il Gp USA in una gara in cui tutto il team è stato perfetto. Una dimostrazione di forza e coraggio (e sapienza tattica) come non si vedeva da tempo. Dopo mesi di pazienza e studio per migliorare tutti gli aspetti della SF-24, ora la Ferrari ha acquisito sul campo la consapevolezza di essere sulla strada giusta per puntare al bersaglio grosso.

Doppietta Ferrari in Texas

Box, soste, gomme hanno funzionato al meglio. E il pensiero di trovarsi a soli 8 punti dalla Red Bull e 48 dalla McLaren nel Mondiale Costruttori, ha ringalluzzito i tifosi del Cavallino . Certo, è ancora presto per insidiare la leadership di Verstappen, ma gli ultimi risultati incoraggiano un certo ottimismo.

Verifica in Messico

Domenica prossima 27 ottobre il Circus si sposta nell’ autodromo di Città del Messico (4.304 metri, 71 giri), regno di Verstappen che qui ha vinto le ultime 3 volte consecutive. Ma la Ferrari ad Austin ha recuperato parecchie lunghezze in graduatoria costruttori sia su Mc Laren che su Red Bull. Ha detto il capo Ferrari Fred Vasseur:

”Noi siamo felicissimi e di sicuro non molleremo. Il trionfo e’ di tutti, dei piloti, della squadra, di chi viene alle gare e di chi lavora in fabbrica. Non ci fermeremo”. Per la Ferrari quella di Leclerc è la quarta vittoria stagionale. La più netta e, come dice Leo Turrini “ frutto di un dominio incontrastato dalla partenza all’arrivo “.

Ha aggiunto il monegasco: “ Ad Austin abbiamo avuto un passo straordinario, ringrazio gli ingegneri, hanno lavorato come dei pazzi per portare gli aggiornamenti che ora stanno dando questi frutti. I pit-stop sono stati perfetti. Ora il nostro obiettivo è il titolo, la strada è lunga ma è un buon inizio di questo trittico di gare”.

Aggiunge Sainz:” La gestione delle gomme e’ ora un punto di forza, riusciamo ad andare lunghi negli Stint. L’anno scorso passavamo tutta la gara a difenderci, ora invece guardiamo davanti e superiamo gli altri, ciò è molto divertente. E non è finita qui”. È il caso di ricordare che dopo la pausa estiva, Leclerc ha fatto 98 punti: gli stessi di Norris. E che alla conclusione del Campo ci sono ancora cinque appuntamenti (Messico,Brasile, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi).

Ordine di arrivo a Austin

1. Leclerc 2. Sainz (+8”562) 3. Verstappen (+19”412) 4. Norris (+20”354) 5. Piastri (+21”921) 6. Russell (+56”295) 7. Perez (+59”072) 8. Hulkenberg (+1’02”957) 9. Lawson (+1’10”563) 10. Colapinto (1’11”979).

Classifica piloti

Verstappen punti 354. Norris 297. Leclerc 275. Piastri 247. Sainz 215. Hamilton 177. Russell 167. Alonso 62. Hulkenberg 29. Stroll 24.