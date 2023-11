Fieracavalli a Verona (9-12 novembre). Esemplari di 25 Paesi. Oltre 200 eventi. Diretta Rai Sport

Torna, puntuale, al Palaexpo di Verona “Fieracavalli” (9-12 novembre), la più grande manifestazione equestre d’Italia. Un evento internazionale che celebra la bellezza e nobiltà del cavallo e mobilita in quattro giorni almeno 150mila persone. E non solo addetti ai lavori o appassionati ma anche tanti curiosi, intere famiglie con i bambini per assistere alle competizioni sportive, agli spettacoli serali o più semplicemente per comprare abbigliamento e accessori per l’equitazione. Un ventaglio di proposte che riguardano anche il turismo equestre; una vetrina con2.400 Cavalli di oltre 60 razze provenienti da 25 Paesi del mondo.

Grande attrazione per i bimbi

È da quando è nata (1898) che Fieracavalli dedica ai più piccoli la massima attenzione. Quest’anno seduce con show e laboratori tematici. C’è un’area che fa rivivere l’atmosfera western attraverso spettacoli a cavallo, balli country, musiche evocative, flash acrobatici. E ci sono tantissimi laboratori, ciascuno con un proprio tema in cui, ad esempio, si insegna ai bambini, come approcciarsi al cavallo e viene data la possibilità di accarezzare anche i pony. Non mancano laboratori di pittura, momento di animazione. E gli scatti del fotografo svizzero Toni Thorimbert – una firma della Moda- in nove immagini racconta il singolare rapporto tra cavalli ed esseri umani. 200

Eventi e 750 aziende espositrici

In 12 padiglioni, per un totale di 128 metri quadrati, sono presenti 750 aziende provenienti da 25 Paesi. Ben 200 gli eventi con tre serate di Gala a differenti tematiche: sostenibilità sociale e inclusività; la violenza sulle donne; riflessioni dedicate alle persone affette dalla Sindrome di Down e ai bambini oncologici dell’ospedale Margherita di Torino.

Tappa della Jumping Word Cup in diretta Rai Sport

Unica tappa italiana di “Coppa del mondo di Salto Ostacoli”, fiore all’occhiello della Fiera. Tre giorni di gare di altissimo profilo tecnico e agonistico. Saranno presenti nel tutti i big della specialità come lo svizzero Martin Fuchs, lo svedese Peder Fredricson, i tedeschi Kukuk e Daniel Deusser. Domenica diretta Rai Sport con il commento di Gianluigi Zamponi. Montepremi di 436 mila euro.