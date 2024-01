Tutto pronto a Riad per il gran finale della Supercoppa italiana (oggi, ore 20, diretta Canale 5). Partitissima Inter -Napoli, due squadre meritatamente arrivate all’ultimo atto dopo aver battuto nelle semifinali rispettivamente Lazio e Fiorentina con l’identico punteggio di 3-0.Due squadre in salute, motivate, proiettate su una Coppa con la massima concentrazione possibile. Entrambe con ragioni diverse seppur ugualmente importanti.

In particolare per i due tecnici: Simone Inzaghi, 47 anni, alla sua terza stagione all’Inter, è a caccia della quinta Supercoppa della carriera; Walter Mazzarri, 62 anni, al Napoli da metà novembre al posto dell’esonerato Rudi Garcia, cerca un trofeo per ricompattare squadra e ambiente. Due tecnici di opposte scuole: Inzaghi punta tutto sulla tecnica e le sincronie collettive. Le armi di Mazzarri sono invece concentrazione e ripartenze. Entrambe le squadre puntano al premio di 8 milioni (chi perde si consolerà con 5 milioni di euro).

NEROAZZURI IN FORMAZIONE TIPO – Benché Simone Inzaghi non abbia ufficializzato la formazione dopo l’ultima rifinitura, c’è ragione per ritenere che l’allenatore schiererà la stessa formazione della semifinale. Tuttalpiù potrebbe sostituire Darmian (affaticato) con Dumfres già all’Inter dal 2021. L’Inter lunedì sera giocherà la 12esima finale della Super Coppa italiana nella sua storia, eguagliando il Milan al secondo posto nel torneo; il primato spetta alla Juventus che ha giocato 17 finali. Occhi puntati su Thuram ( 10 gol alla prima stagione italiana) e Calhanoglu ( 9 rigori segnati su 9 tentativi). Confermatissimo il difensore Pavard,una specie di portafortuna: in 12 partite da titolare l’Inter ne ha vinte 10 e 2 pareggi.

AZZURRI CON SOLIDITÀ E FANTASIA – La prima regola di Mazzarri è nota: coprirsi bene senza rinunciare alle sorprese offensive. Ma per fare questo serve il miglior Kvara chiamato a fare la differenza come un anno fa. Cioè puntando, cercando il dribbling con personalità e senza paura. Ma il tecnico ha preparato una serie di mosse per cercare di fermare l’Inter capolista del campionato. Una nuova sistemazione tattica dei campioni d’Italia in carica: prima di tutto non consegnarsi alla qualità e alla potenza fisica di Lautaro e soci. Dunque il Napoli non dovrà far ripartire l’Inter in campo aperto dove i nero azzurri sanno essere devastanti. L’idea di Mazzarri è di ripetere le mosse studiate per la Fiorentina. Cioè tenere gli esterni Mazzocchi e Mario Rui stretti accanto a Lobotka con Cajuste che si alza per andare a prendere il regista avversario e gli attaccanti esterni Politano e Kvara all’altezza dello svedese. Ma fondamentale sarà mantenere le linee strette; non lasciare spazio in verticale ad una Inter che macina gioco e spettacolo.

DOVE IN TV – Mediaset lavora con 2 reti: alle 19 un lungo pre-partita su Italia1. Alle 20 diretta su Canale 5. In streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it. Il match All’Al- Awwal Park di Riad è programmato per le ore 20 esatte dopo uno show di luci e fuochi.