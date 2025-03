Formula 1. L’australiano Oscar Piastri, 23 anni, talentuoso pilota della McLaren, ha trionfato nel GP della Cina, primo sul traguardo di Shanghai dopo 56 giri (305,066 km). Partito in pole a fianco di Russell e davanti al compagno di scuderia Norris (3) e al campione del mondo in carica Verstappen (4), ha conservato la posizione conquistando la sua terza vittoria in carriera.

Alle sue spalle il britannico Lando Norris, 25 anni. Ergo, doppietta McLaren, come da pronostico. Attualmente la scuderia britannica non ha rivali. Un team diretto dall’umbro Andrea Stella, ingegnere aerospaziale di Orvieto, timoniere di un team che ha saputo portare alle stelle. L’anno scorso la McLaren ha vinto il titolo Costruttori, il primo per Stella oltre che per il team dal 1991.

Quest’anno la McLaren ha messo in pista tutta la sua supremazia che già si era intravista al debutto in Australia ed era scomparsa nella sprint di sabato. Ma la gara è stata tutta un’altra musica. Oscar Piastri ha vinto a mani basse. Ha completato il podio la Mercedes di Russell.

DELUSIONE FERRARI

Niente alba Rossa con la Ferrari e lo stesso Hamilton. Irriconoscibili rispetto alla Sprint Race. Davanti al Re Nero e’ finito Leclerc, quinto, beffato nel finale da Max Verstappen con la Red Bull mentre Lewis si è piazzato solo sesto dopo aver provato nel finale un secondo pit stop ma senza avere passo per la rimonta. Da sottolineare il contatto tra le due Ferrari al via con Leclerc che ha rovinato l’ala anteriore toccando la posteriore di Hamilton. Secco il primo ordine di scuderia: dal muretto rosso e’ arrivato il monito di lasciar passare Charles che oggi ne aveva di più. Ha completato la top 10 la Haas di un ottimo Ocon, la Mercedes di Kimi Antonelli ( un po’ più anonimo rispetto all’Australia), la Williams di Albon che ha battuto ancora Sainz e l’altra Haas di un buon Bearman, Shanghai amara per Alonso costretto a ritirare la sua Aston Martin dopo pochi giri per problemi ai freni.

ORDINE DI ARRIVO

1. Piastri, 2. Norris, 3. Russell, 4 Verstappen, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Antonelli, 9. Albon, 10. Bearman, 11. Gasly, 12. Stroll, 13. Sainz, 14. Hadjar, 15. Doohan, 16. Lawson, 17. Bortoleto, 18. Hulkenberg, 19. Tsunoda, 20. Alonso ( gara non terminata).

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1. Norris punti 44, 2. Verstappen 36, 3. Russell 35, 4. Piastri 34, 5. Antonelli 18, 6. Leclerc 18, 7. Hamilton 17, 8. Albon 12, 9. Stroll 8, 10. Ocon 6.