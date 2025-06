Prova di forza in Formula 1 di Lando Norris. Il britannico della McLaren, 25 anni, ha vinto il GP Austria davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alle due Ferrari.

Gara perfetta di Lando al Red Bull Ring. Giornata trionfale per le McLaren che hanno fatto il vuoto dietro di loro. Terzo Leclerc, il più veloce in pista in alcuni frangenti di gara. Ha conquistato i suoi primi punti in F1 , grazie all’ottavo posto, il 20enne talentuoso brasiliano Gabriel Bortoleto.

Gara invece da cancellare per Kimi Antonelli che al via, accusando dei problemi ai freni, ha centrato Verstappen causando il ritiro di entrambi. Il 18 enne bolognese è prontamente scusato e il campione del mondo ha sportivamente accertato .

GRIGLIA DI PARTENZA

Pole stratosferica di Norris, ma sul Red Bull Ring si è vista alla vigilia la miglior SF-25 della stagione in versione qualifica. Lampo Ferrari con Leclerc che ha chiuso in prima fila alle spalle di Norris. Charles francamente ambiva a qualcosa di più ma si e’ dichiarato comunque felice perché per la squadra è stato un grande risultato. Terzo podio in dieci weekend. Il nuovo fondo montato sulle due Ferrari sembra funzionare. Hamilton ,non a caso, ha centrato il miglior risultato in qualifica della stagione.

Alle 15 il GP d’Austria è partito così: prima fila con Norris e Leclerc davanti a Piastri (3) e Hamilton (4); terza fila con Russell (5) e Lawson (6); quarta fila Verstappen (7) e la Sauber di Bortoleto (8). Kimi Antonelli e’ partito nono, Gasly decimo davanti ad Alonso (11) e Albon (12). Ultime 4 file: Hadjar (13), Colapinto (14), Bearman (15), Stroll (16), Ocon (17), Tsunoda (18).

Hanno chiuso in decima fila Sainz (19) e Hulkenberg (20). Da segnalare che il secondo posto di Leclerc in griglia nel GP d’Austria gli è valso la terza prima fila stagionale per la Ferrari. E così dopo Montecarlo e il Bahrein il monegasco ha fatto un ulteriore passo avanti.

Va anche detto però che Norris gli ha rifilato oltre mezzo secondo su un circuito che si percorre in poco più di 1 minuto. A margine del GP va registrato uno spettacolare incidente nella gara di F2: il francese Meguetounif con la sua Trident ha urtato le due macchine di Lindblad e Browning e poi si e’ capottato due volte. Per fortuna e’ uscito indenne.

IL CIRCUITO VELOCE DELLA STIRIA

L’autodromo Red Bull Ring situato a Spielberg in Stiria ( Austria), per lunghi anni inattivo, e’ tornato a miglior vita. Un tracciato di 4.318metri con 10 curve. La pista è stata completamente rinnovata e oggi può ospitare sia la Formula1 che la MotoGP. La gara n.11 (su 24) del Mondiale 2025 – programmati 70 giri, 307 km – ancora una volta e’ stata indirizzata dalla sequenza tra la Curva 1 (Niki Lancia Kurve) e Curva 2 (Remus). Prestigioso l’albo d’oro del Gp d’Austria: da Fittipaldi (1972)) a Schumacher (2002, 2003), da Hamilton (2016) a Verstappen (4 successi).

LA GARA DI FORMULA 1

Partenza alle 15.18 in leggero ritardo dovuto all’incidente occorso alla Williams di Carlos Sainz: vettura in fiamme. Gara finita per lui prima ancora di partire. Al primo giro – colpo di scena – si fermano Kimi Antonelli e Verstappen; il bolognese ha tamponato il Tulipano con un erroraccio. Norris e Piastri subito in testa, Leclerc terzo, Hamilton quarto.

Il poker d’assi fa spettacolo. Si ritira anche Albon. Domenica nerissima per le Williams. A metà gara (35 giri) la situazione è sostanzialmente stabile. Sempre le due McLaren al comando. Ultimi 10 giri: il duello dei due piloti della scuderia britannica infiamma la corsa. Dietro reggono a fatica le Ferrari. Il brasiliano Gabriel Bortoleto, 20 anni, in grande evidenza: è la sorpresa di giornata. Ultimi 5 giri: Piastri tenta di agganciare Norris, ha meno di due secondi di ritardo. Finale thrilling.Norris, imprendibile va a vincere. Pratica chiusa alle 16.42.

FORMULA 1, ORDINE DI ARRIVO

1. Norris, 2. Piastri (+2.695), 3. Leclerc (+19.820), 4. Hamilton (+29.020), 5. Russell (+62.396), 6. Lawson (+67.754), 7. Alonso ( a un giro), 8. Bortoleto ( un giro ), 9. Hulkenberg ( un giro), 10. Ocon (1 Giro ), 11. Bearman ( 1 Giro), 13. Gasly ( 1 Giro), 14. Stroll (1 Giro), 15. Colapinto (1 Giro), 16. Tsunoda (2 giri). Ritirati : Albon, Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz.

CLASSIFICA PILOTI

1 Piastri 216, 2. Norris 201, 3. Verstappen 155, 4. Russell 146, 5. Leclerc 119, 6. Hamilton 91, 7. Kimi Antonelli 63, 8. Albon 42, 9. Ocon 23, 10. Hulkenberg 22.

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMUA 1

1. Mc Laren 417, 2. Ferrari 210, 3. Mercedes 209, 4. Red Bull 162, 5. Williams 55, 6. Racing Bulls 36, 7. Haas 29, 8. Aston Martin 28, 9. Sauber 26, 10. Alphine 11.