Formula 1, Doppietta McLaren a Budapest. Il britannico Lando Norris, alfiere di una irraggiungibile McLaren, ha vinto in volata il GP Ungheria battendo il compagno di scuderia Piastri. Vittoria n. 200 nella storia della McLaren.

Crollo di Leclerc (quarto) e podio in fumo. Con questa vittoria Norris si porta a meno 9 da Piastri nella classifica piloti. Per Piastri una grande occasione persa: avrebbe potuto allungare a +23. E’ riuscito Kimi Antonelli a portare a casa un punticino grazie a decimo posto. Il bolognese ha concluso una settimana tutt’altro che esaltante.

Ennesima domenica da incubo per la Ferrari, Leclerc aveva strabiliato in avvio con gomme medie; le difficoltà sono arrivate con la mescola Hard prima del crollo definitivo e inspiegabile (problema al telaio?)a seguito del secondo pit-stop.

Ha detto Charles:” Sono molto deluso, sono frustrato. Qui a Budapest abbiamo perso una grande opportunità, dopo gli ultimi 30 giri ero un passeggero, abbiamo perso 45 secondi. Incredibile”. Ora la Formula Uno va in pausa, tornerà il 31 agosto in Olanda.

GRIGLIA DI PARTENZA INEDITA

Sorpresa Ferrari: pole Leclerc, la prima quest’anno, la 27esima della carriera. McLaren dietro ma il “sabato Ferrari “ è stato a due facce. Charles sorridente in prima fila, Hamilton incubo, 12esimo posto e tanta amarezza.

Per il 7 volte iridato il risultato di Budapest è stato difficile da digerire anche perché Lewis detiene il record di pole (ben 9) sul tracciato Ungherese. Hamilton, 40 anni, non si è sottratto alle sue responsabilità. E ha detto:” Così sono inutile, forse dovrebbero cambiare pilota”.

È crisi nera. Incredibile: Hamilton non ha passato il Q2, mentre Leclerc ha battuto Oscar Piastri di 26 millesimi con un giro perfetto. Ne è uscita una griglia che non ti aspetti.

Prima fila: Leclerc e Piastri. Seconda fila Norris e Russell, terza fila appannaggio delle Aston Martin di Alonso (5) e Stroll (6). Quarta fila: Bortoleto (7) e Verstappen (8). Quinta fila con le Honda di Lawson (9) e Hadjar (10). Sesta fila con Bearman (11) e Hamilton (12). Ultime quattro file: Sainz (13), Colapinto (14), Antonelli (15), Tsunoda (16), Gasly (17), Ocon (18), Hulkenberg (19), Albon (20).

IL CIRCUITO HUNGARORING DI FORMULA 1

Il tracciato ungherese si trova a 25 km. da Budapest. Ospita il 14 esimo GP della stagione 2025. Il circuito è stato ammodernato per accogliere al meglio la Formula1. E’ lungo 4.381 metri con 14 curve e proprio qui nel 2020 Hamilton ha fatto il tempo record di 1’16”627. E’ uno dei circuiti più lenti del campionato dove le alte temperature e il carico aerodinamico sono fattori fondamentali fin dai primi giri. E’ un circuito che viene accostato a quello di Montecarlo. In curva 1 si arriva a circa 315 km/h. Programmati 70 giri.

MONOLOGO MCLAREN

Partenza alle 15.03 in un autodromo con un pubblico record. Subito in fuga Leclerc che, a sorpresa, regge una ventina di giri. Poi cede il comando a Norris ma lo riprende a metà gara. Al giro 41 Piastri balza in testa alternandosi con Lando che allunga. A 15 giri dalla conclusione, Norris e’ davanti a tutti, dietro lo incalza il compagno di squadra Piastri, terzo Leclerc tallonato da Russell. Hamilton non si schioda dal 12esimo posto. Volano le McLaren. A otto giri dal termine RussellMM sorpassa Leclerc; crolla il monegasco. Duello finale tutto McLaren sul filo dei millesimi. Sfida fratricida. Norris para gli attacchi di Piastri e vince il Gp di Ungheria meritatamente. Quarta doppietta di fila per la scuderia britannica.

ORDINE DI ARRIVO

1. Norris, 2. Piastri (+0.698), 3. Russell (+21.916), 4. Leclerc (+42.560), 5. Alonso (+59.040), 6. Bortoleto (+66.169), 7. Stroll (+68.174), 8. Lawson (+69.451), 9. Verstappen (+72.645), 10. Kimi Antonelli (1L), 11. Hadjar (1L), 12. Hamilton (1L), 13. Hulkenberg (1L), 14. Sainz (1L), 15. Albon (1L).

LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI DI FORMULA 1

1. Piastri punti 284, 2. Norris 275, 3. Verstappen 187, 4. Russell 172, 5. Leclerc 151, 6. Hamilton 109, 7. Kimi Antonelli 64, 8. Albon 54, 9. Hulkenberg 37, 10. Ocon 27, 11. Alonso 26.cLaren a Budapest.