Formula 1, Oscar Piastri trionfa nel GP del Belgio, seconda posizione per Lando Norris. Fantastica doppietta del team McLaren. Leclerc ha salvato il podio dagli attacchi di Verstappen portandosi a 1.725 punti su Verstappen. Rimonta incredibile di Hamilton che ha guadagnato 11 posizioni ed è arrivato settimo. Piastri guida la classifica generale, secondo Norris, terzo Verstappen, quarto Russell, quinto Leclerc davanti ad Hamilton.

IL CIRCUITO NELLE ARDENNE IN FORMULA 1

Il GP del Belgio,13esimo appuntamento (su 24) del Mondiale 2025 di F1, si è disputato sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, nella regione collinare delle Ardenne. Un circuito considerato dagli appassionati e addetti ai lavori come “l’Universita’ della Formula Uno” per la varietà di curve, rettilinei, salite e discese che caratterizzano un anello di 7,04 km con 19 curve ed una chicane finale opportunamente modificata di recente per garantire la massima sicurezza. Programmati 44 giri per un totale di 308,052 km. La Pirelli, fornitore unico, ha messo a disposizione tre mescole da asciutto non consecutive. Pubblico record (389.000 nel weekend) per la prima corsa della seconda parte di stagione.

GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila tutta McLaren: pole di Norris con a ruota Piastri, compagno di scuderia. Ma la vigilia del Gp del Belgio ha riservato altre sorprese. In sintesi: nella Sprint magia di Verstappen, lampo Norris, sprofondo Hamilton (mai così male), lacrime Kimi Antonelli penultimo (“Devo uscire dal tunnel”), sorrisi di Leclerc al suo settimo anno un rosso: quarto nella Sprint, terzo posto in griglia. La speranza di centrare una vittoria, che a Maranello manca dallo scorso ottobre quando Carlos Sainz ha vinto il Gp del Messico, e’ tornata al monegasco pur sapendo che le McLaren al momento sono imprendibili. In seconda fila Carletto è scattato con Verstappen (4). Terza fila appannaggio di Albon (5) e Russell (6). Quarta fila con Tsunoda (7) e la Honda di Hadjar davanti a Lawson (8) e Bortoleto (9). Sesta fila con Ocon (11) e Bearman (12). Settima con Gasly (13) e Hulkenberg (14). Ultime tre file: Sainz (15), Hamilton (16),Colapinto (17), Antonelli (18), Alonso(19), Stroll (20).

WEEKEND DISASTROSO PER HAMILTON

Disastroso weekend per il “Re Nero”. E il primo a dolersene e’ proprio Lewis (“Inaccettabile da parte mia”). Soprattutto su una pista dove in vita sua ha conquistato 6 pole e 5 vittorie. Lewis si è accartocciato su se’ stesso per due giorni di fila; ha sbagliato venerdì nella qualifica della mini gara, ha di nuovo sbagliato sabato nelle qualifiche della gara. Eliminato in Q1 come Kimi Antonelli che però è un esordiente ed ha solo 18 anni. Giovedì Hamilton arrivato al paddock più che ottimista, fiducioso dei cambiamenti in corso. Poi il patatrac. Si è scusato con il team riconoscendo la sua “pessima prestazione “. Si è riscattato nel Gp.

GARA, MONOLOGO PAPAYA

Partenza rimandata di 80 minuti per la forte pioggia, bandiera rossa, pista molto scivolosa, visibilità ridotta (eufemismo). Quattro piloti sono partiti dalla pit lane: Sainz, Hamilton, Alonso , Antonelli. Semafero verde alle 16.20 dopo la verifica della “Medical car”. Primi quattro giri “frenati” dalla Safety Car. Alle 16.32 comincia il rodeo. Norris e Piastri al comando tallonati da Leclerc e Verstappen. Situazione immutata dopo 35 giri. Corsa monologo del team Papaya. Finale con Piastri in testa. Ultimi cinque giri, lotta rovente per il podio. Verstappen alla caccia di Leclerc per il terzo posto. Finale thrilling. Vince Piastri rifilando 5” al compagno Norris. Pratica chiusa alle 17.45. Terzo un fantastico Leclerc.

FORMULA 1, ORDINE D’ARRIVO

1.Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc, 4 Verstappen, 5. Russell, 6. Albon, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Bortoleto, 10. Gasly, 11. Tsunoda, 12. Bearman, 13. Hulkenberg, 14. Stroll, 15. Ocon.