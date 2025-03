Debutto amaro per la Ferrari nel primo GP del Mondiale di Formula 1. Delusione totale.

A Melbourne ha vinto Norris su MacLaren, partito in prima fila con il compagno di scuderia Piastri; secondo Verstappen, terzo Russel (Mercedes). Quarto Albon (Williams) e quinto il 18enne bolognese Kimi Antonelli, al suo esordio assoluto in Formula 1.

Gara disastrosa per la Rossa di Maranello: Leclerc ottavo, Hamilton addirittura decimo. Corsa condizionata dalla pioggia, dai tanti incidenti e dai continui ingressi in pista della Safety Car.

Al netto dei risvolti della gara c’è il sorprendente debutto di Andrea Kimi Antonelli che si è classificato quinto, in realtà quarto alla bandiera a scacchi, ma poi superato da Albon per una penalità per unsafae release. Debutto coi fiocchi in una corsa che ha visto tutti gli altri rookie finire a muro. Il ricorso immediato della Mercedes è stato accettato dai commissari e Kimi è stato riammesso ufficialmente al quarto posto.

GARA NEL CAOS E SOTTO L’ACQUA

Il mondiale 2025 di Formula 1 è cominciato con una delle gare più caotiche degli ultimi anni. L’unico riscontro in linea con le attese e’ stato il successo di Lando Norris, peraltro dato ampiamente per favorito alla vigilia. Ma il pilota britannico ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per 57 giri trovando in Verstappen e Piastri due avversari in gran spolvero.

Lando oltretutto ha dovuto combattere contro l’acqua dimostrandosi ancora una volta una eccellenza sotto la pioggia. La gara di Melbourne può essere divisa in tre blocchi: il primo con il trio Norris-Verstappen-Piastri, poi sbloccato da una sbavatura del Tulipano; il secondo blocco nella parte centrale con l’ingresso della safety car, in pista per l’incidente di Fernando Alonso; terzo blocco in cui l’acqua è arrivata copiosa creando una varietà di strategie e azzardi, calcoli e scommesse che ha premiato i due contendenti del 2024. Oscar Piastri, secondo subito dietro Norris ha concluso mestamente al nono posto tradito, su una pista umida,dalle gomme slick.

FERRARI, NAUFRAGIO SOTTO L’ACQUA

Gara terribile per il Cavallino. Sotto l’acqua il progetto in corso ha sollevato tanti interrogativi. Comunque a prescindere dalle condizioni climatiche va detto che la Ferrari ha faticato, oltre il previsto, sia in qualifica che in gara. In più le scelte operate da metà gara in poi hanno registrato un team ricaduto in una gestione strategica abborracciata.

ORDINE DI ARRIVO

1. Norris 2. Verstappen (+0.895) 3. Russell (+8.481) 4. Antonelli (+10.135) 5. Albon (+12.773) 6. Stroll (+17.413) 7. Hulkenberg (+18.423) 8. Leclerc (+1919.826) 9. Piastri (+20.448) 10. Hamilton (+22.473) 11. Gasly (+26.502).