Formula 1, il britannico Lando Norris ha vinto un pazzo Gran Premio davanti ai suoi tifosi. A Silverstone la pioggia l’ha fatta da padrone rendendo caotica la gara, con tanti incidenti e tante safety car. Piastri, leader per gran parte della corsa, ha mandato all’aria la vittoria con un errore non da lui. Podio storico di Hulkenberg, per la prima volta in carriera sul terzo gradino, dopo aver resistito agli attacchi di un rinato Hamilton. Gara da dimenticare per Leclerc. Solo 14esimo.

GRIGLIA DI PARTENZA

Lezione di Verstappen a Silverstone al team papaya con Piastri a 0.103 e Norris a 0.118. Pole fantastica del Tulipano. Meritato il primo posto in prima fila. Accanto a lui e’ partito Piastri. Seconda fila con Norris (3) e Russell (4). In terza fila le due Ferrari: Hamilton (5) e Leclerc (6). Le Rosse frenate dagli errori dei suoi piloti, impeccabili fino al momento supremo, hanno combinato il patatrac inatteso.Il monegasco è il Re Nero avevano illuso nella Q2 (primo e secondo) poi si sono arresi assumendosene le responsabilità.

Ennesimo flop anche se il team principal Vasseur continua a parlare bene della SF-25 (“Abbiamo mostrato un buon passo, il migliore della stagione. C’è ancora un po’ di frustrazione ma la domenica siamo sempre andati meglio del sabato”).

Quarta fila con Alonso (7) e Gasly (8), quinta con Sainz (9) e Kimi Antonelli (10) davanti a Tsunoda (11) e Hadjar (12).

Ultime quattro file: Albon (13), Ocon (14), Lawson (15), Bortoleto (16), Stroll (17), Bearman (18), Hulkenberg (19), Colapinto (20). Va ricordato che Kimi è scattato tre caselle più indietro delle Rosse per la penalità rimediata in Austria. Bearman è stato addirittura retrocesso di dieci posizioni per un pasticcio durante le libere.

QUO VADIS, VERSTAPPEN?

E’ vero che il fuoriclasse olandese a fine stagione lascerà la Red Bull per la Mercedes? Tutti ne parlano, e’ il tema più gettonato del paddock, i giornalisti incalzano, Max non risponde. Ha solo detto:”Non parlo del mio futuro, io penso a guidare”. Giusto. Il signore delle pole (la quarta della stagione proprio a Silverstone) lo ha dimostrato sabato uccellando McLaren e Ferrari costruendo un giro perfetto all’ultimo colpo del Q3 e fregando Piastri al traguardo. E poi però è andato a cena con Kimi Antonelli, guarda caso pilota Mercedes. Gatta ci cova. I sospetti crescono.

GARA

Dodicesima prova del Mondiale 2025, 56 giri, partenza nel sole alle 16.04; dopo i primi giri il cielo torna pesantemente nuvoloso. Domina il rebus gomme. Al decimo giro inizia il diluvio, parte il cambio gomme, entra la safety car che rientra ai box dopo il 17esimo giro ma torna immediatamente in pista per l’incidente occorso a Hadjar (auto distrutta contro il muro).

Il resto della gara e’ stato un valzer di errori; solo Norris ha sbagliato meno e la sua regolarità’ è stata premiata. Verstappen è andato in testacoda con 7na Red Bull difficile da guidare sul bagnato. Quanto a Piastri va detto che ha commesso una grave ingenuità con la frenata eccessiva in regime di safety car che gli è costata 10 secondi di penalità. Errori a ripetizione per Leclerc, Hamilton invece ha sfiorato il podio pur con tanti alti e bassi durante la gara. Ha chiuso bene Hulkenberg, il migliore della giornata.

ORDINE DI ARRIVO IN FORMULA 1

1. Lando Norris, 2. Piastri (+6.812), 3. Hulkenberg (+34.742), 4. Hamilton (+39.812), 5. Verstappen (+57.053), 6. Gasly (+60.104), 7. Stroll (+60.584), 8. Albon (+64.837), 9. Alonso (+66.087), 10. Russell (+70.236), 11. Bearman (+72.254), 12. Sainz (+76.878), 13. Ocon (+77.316), 14. Leclerc (+1.24.272).

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

Piastri punti 234, 2. Norris 226, 3. Verstappen 165, 4. Russell 147, 5. Leclerc 119, 6. Hamilton 103, 7. Kimi Antonelli 63, 8. Albon 46, 9. Hulkenberg 37, 10. Hadjar 21.