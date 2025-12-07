Lando Norris, 26 anni, britannico, pilota McLaren, è il nuovo campione del mondo di Formula 1, per la prima volta in carriera.

Ha spezzato il dominio Verstappen-Red Bull che durava da quattro anni. Ce l’ha fatta per soli due punti sul fortissimo olandese. È il nuovo re della massima serie del Motorsport, il 35esimo campione iridato della storia, ha portato al successo una McLaren dominante, guidata dal team principal Andrea Stella, 54 anni, ingegnere di Orvieto, un passato alla Ferrari ai tempi di Schumacher e Kimi Raikkonen, un super tecnico che ha lavorato anche per Valentino Rossi nel periodo in cui il “Dottore” era anche tester per la casa di Maranello.

A Norris è bastato il terzo posto di Abu Dhabi per trionfare. A Verstappen vincere l’ultima gara al termine di una straordinaria rimonta stagionale non è bastato.

La Ferrari ha chiuso una stagione difficile portando a casa la quarta posizione di Leclerc e solo la quarta nella classifica costruttori.

Deludente Kimi Antonelli partito con la gomma dura e via via scivolando dalla 14esima alla 17esima posizione e chiudendo la gara fuori dalla zona punti.

Norris al traguardo era un fiume di lacrime. Ha detto: “Era un po’ che non piangevo, non pensavo di farlo, è stato un percorso lungo, ringrazio il team, i miei genitori. Se piango sembro un perdente. Provo una sensazione fantastica”. La McLaren dopo 9 anni ha trovato un successo strepitoso.

GRIGLIA DI PARTENZA

Verstappen parte in pole position. È la 48esima pole della carriera. Norris accanto a lui consapevole che gli basta il terzo posto per vincere il mondiale e stoppare il dominio del pilota olandese ( 4 trionfi iridati consecutivi). Piastri, terzo, è tutt’altro che rassegnato anche se è disponibile a sacrificarsi per la scuderia. Così alla partenza: prima fila Verstappen e Norris. Seconda Piastri e Russell. Terza fila: Leclerc e Alonso. Quarta: Bortoleto e Ocon. Quinta: Hadjar e Tsunoda. Dietro a loro Bearman e Sainz. Ultime quattro file: Lawson (13), Antonelli (14), Stroll (15), Hamilton (16), Albon (17), Hulkenberg (18), Gasly (19), Colapinto (20).

PISTA DI FORMULA 1 SULL’ISOLA DI YAS MARINA

Tracciato nel Golfo Persico. Gara in notturna. Il GP di Abu Dhabi è stato il 24esimo e ultimo della stagione 2025 sulla pista di Yas Marina (5,281 km., 58 giri). Partenza alle 14.03 italiane . Questa gara è arrivata alla 17esima edizione, essendo stata introdotta nel 2009. Il più vittorioso è stato Hamilton con 5 successi davanti a Verstappen con 4.

Negli ultimi 10 anni chi è partito dalla pole ha sempre trionfato . Il più deluso? È il Re Nero Hamilton. Ancora una volta ha avuto un sabato da incubo, l’ennesimo flop: prima a muro nel corso della terza sessione di prove libere, e poi solo 16esimo in qualifica. Amaro il suo commento: “Non ho più parole, solo rabbia”.

GARA EMOZIONANTE

Primi giri di studio. Piastri subito alle spalle di Verstappen. McLaren in controllo. Raffiche di pit stop, anche Norris e Leclerc. Se ne vanno 20 giri con Max e Oscar sempre al comando. A metà gara i tre sono saldamente davanti, tallonati da un ottimo Leclerc e al 40esimo giro la situazione è sostanzialmente immutata (almeno nella top dieci); comunque Verstappen è passato davanti (Piastri non si è opposto al sorpasso).

Sale il ritmo di Leclerc che attacca il podio e Norris. Ultimi 10 giri, tensione alle stelle, tutto può ancora succedere. È più che mai vietato sbagliare. Vola Verstappen, il più forte è sempre lui che ha tenuto vivo il Mondiale fino all’ultimo Gp con una macchina inferiore alla McLaren. Verstappen vince il Gp ma perde il titolo iridato per soli 2 punti. Norris campione del mondo tra compresibili lacrime.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen 2. Piastri (+12.594) 3. Norris (+16,0.572) 4. Leclerc (+23.279). 5. Russell (+48.280) 6. Alonso (+67.652) 7. Ocon (+69.398) 8. Hamilton (+72.077) 9. Bearman (73,351) 10. Stroll (+73.871) 11. Bortoleto (+79,222) 12. Hulkenberg (+79.084) 13. Sainz (+80.627) 14. Tsunoda (+82.845) 15. Antonelli. (+83.287).

FORMULA 1 CLASSIFICA FINALE PILOTI

1.Norris 423 punti 2. Verstappen 421 3. Piastri 410 4. Russell 319 5. Leclerc 242 6. Hamilton 156 7. Antonelli 150 8. Albon 73 9. Sainz 64 10. Alonso 56 11. Hadjar 51 12. Nico Hulkenberg 49 13. Bearman 42 14. Lawson 38 15. Ocon 38 16. Tsunoda 33 17.Stroll 24 18. Gasly 22 19. Bortoleto 19 20. Colapinto 0.