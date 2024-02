Formula 1, le prove di precampionato: Verstappen e la Red Bull sempre i più veloci

Partita in Bahrain la tre giorni di prove ufficiali di pre-campionato di Formula Uno. Cominciati i test di gomme e passo gara. Risultato del primo giorno? Il solito. Primo Verstappen, secondo Norris, terza la Ferrari di Sainz. Leclerc settimo davanti ad Alonso in Aston Martin. Il Tulipano ha compiuto 143 giri in 1’31”344 al giro. Norris in 1’32”484, Sainz in 1’32”584. Le prove sono terminate alla luce dei riflettori. Le prove tecniche di Mondiale vanno avanti fino a venerdì. Un totale di 24 ore di prove in cui si cercherà di scoprire l’aspetto e le vere scelte tecniche dei team nel valzer delle monoposto. Mosse, finte e compromessi vari per dare l’illusione agli avversari di performance ancora da perfezionare. Dal muretto sono fioccate le indicazioni di non spingere troppo.

IL COMMENTO DI TOTO WOLFF – Il boss della Mercedes ha commentato l’inizio dei test a Sky Sport: ”La Red Bull di Verstappen va veloce. La prima indicazione è che loro vanno già forte ma noi non siamo lontani”. La Red Bull ha aperto i test pre-stagionali 2024 di Formula 1 a Sakhir firmando subito il miglior tempo della sessione mattutina con la RB20, la monoposto più attesa, non solo perché figlia della dominante RB19 ma anche per le numerose soluzioni che nel corso delle ultime 2 settimane hanno destato curiosità. La RB20 di Verstappen è parsa subito molto costante soprattutto sui long run, sebbene il quantitativo di benzina imbarcato sia stato evidentemente più basso rispetto a quello usato dai diretti inseguitori.

SODDISFATTO VASSEUR – Il team principale della scuderia Ferrari, il francese Fred Vasseur, al suo secondo anno con la scuderia del Cavallino: ”Passo dopo passo possiamo arrivare in alto. Senza dubbio lo scorso anno è stata una stagione difficile per tutti, tranne che per la Red Bull. Sappiamo che il gap da colmare per raggiungerli è enorme. Però abbiamo fatto un buon recupero e penso che anche nell’ultima parte della stagione 2023 siamo andati abbastanza bene. Dobbiamo costruire il 2024 su queste basi. Non so se la griglia riuscirà a convergere con la Red Bull, però tutti gli altri quanto meno sicuro con il regolamento rimasto invariato”.